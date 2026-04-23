La plantilla de Nostián, en A Coruña, exige cumplir las medidas de seguridad que exigió la Inspección de Trabajo: de arreglar goteras a reparar viales

La planta municipal de tratamiento de residuos de Nostián lleva con el contrato prorrogado desde 2020, y, mientras el Concello tramita un nuevo concurso que costará un 24% más de lo previsto inicialmente para hacerlo viable, los trabajadores protestan por instalaciones obsoletas y problemas de seguridad. La Inspección de Trabajo visitó la planta el pasado mes de julio y en octubre emitió un escrito en el que requería que se adoptasen seis reformas antes del 4 de marzo de este año, con requerimientos que iban desde arreglar goteras a reparar el firme de los viales. Pero, de acuerdo con el presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, la concesionaria, Albada, solo "fixo unha, a que se refire á reparación dunha cristaleira". Una delegación de los trabajadores registró este jueves por la mañana en el Ayuntamiento el requerimiento de Trabajo y reclamó al Concello que "actúe contra a empresa".

Este diario se puso en contacto con Albada sobre las peticiones, sin obtener su versión. Tampoco realizó declaraciones el Concello, al que el comité de empresa señala que ya advirtió de los problemas de palabra pero al que no había trasladado hasta ahora el requerimiento. De acuerdo con el texto, la empresa debía adoptar las medidas oportunas en la planta para "evitar la entrada de agua y consiguiente inundación" en la salida del edificio en el que se realiza el pretratamiento hacia la zona en la que se almacenan las podas, y revisar la disposición de los extintores en esta misma nave para garantizar que sean "de fácil acceso".

Problemas en edificios y viales

Trabajo también exigió que Albada planificase la reparación de tejados y fachadas de las naves de deshidratación y pretratamiento para evitar "la entrada de lluvia", puesto que las instalaciones presentan "numerosas perforaciones", y ordenó comprobar que la instalación eléctrica no se viese afectada por el agua en las zonas con entradas. Otro de los puntos señala que se deben adoptar medidas para evaluar la disposición de los servicios higiénicos, de forma que "en la proximidad de todos los puestos de trabajo se disponga de retretes y lavabos".

La inspección reclamó revisar los viales y acondicionar el firme "en las zonas que se precisen por su deficiente estado, por presentar irregularidades", y citó específicamente la salida de la nave de pretratamiento a la zona de acopio de podas en la que también señaló problemas por la entrada de agua. Junto con otras actuaciones en movilidad, el informe reclama que se tenga en cuenta el "agravamiento" de la carga física para los conductores de palas cargadoras, que no tienen suspensión, cuando circulan por viales en mal estado, con problemas como "baches" o "socavones". A esto se suma la reparación de la cristalera de una instalación que, según los trabajadores, es la única medida adoptada. El requerimiento señala que Albada debía justificar el cumplimiento de los requerimientos "no después de fecha 3 de marzo de 2026".

Acumulación de residuos y subida de 65,6 millones del coste

Los trabajadores han iniciado un ciclo de movilizaciones por la situación de la planta, y el estado “lamentable” de las instalaciones. La plantilla ha dejado de realizar horas extra, pues su sueldo "leva conxelado desde 2012", y en protesta por la "cantidade irrisoria" que cobran por la paga de productividad, y, como ya publicó este diario, la basura sin tratar se acumula en las instalaciones.

Tras años de dilaciones, el Concello programó un nuevo concurso para gestionar la planta durante los próximos 25 años y realizar inversiones, pero un organismo dependiente de Hacienda señaló el año pasado que con las cuentas que presentaba el contrato era inviable para la concesionaria. Tras recibir alegaciones de tres empresas, recalculó al alza los costes previstos. La nueva estimación sube de algo menos de 273 millones en los próximos 25 años a más de 338,5, casi una cuarta parte más, aunque cifra final puede variar dependiendo del volumen que reciba la planta y las ofertas de las empresas.

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