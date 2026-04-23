El PP y BNG de A Coruña cargan contra la marcha del recital de El Último de la Fila a Santiago: "Perdemos imagen y prestigio"

El Último de la Fila no tocará en A Coruña. El concierto que tenía programado el 13 de junio en el estadio Abanca Riazora se traslada al auditorio del Monte do Gozo de Santiago de Compostela, después de que el Ayuntamiento vetase la localización original porque la fecha se solapa con un posible play off de ascenso del Deportivo a Primera División, y la organización presenta diferentes alternativas para los que ya han comprado su entrada. Para la oposición municipal, tanto del Partido Popular como del BNG, la marcha es un fracaso del Gobierno local. Para los populares, supone que "la ciudad pierde otro gran evento". Desde el Bloque consideran "lamentábel" el traslado y acusan al Ejecutivo municipal de elegir una ubicación fuera del municipio.

Para el portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, la marcha es "un ejemplo más del desgobierno" de la alcaldesa Inés Rey, a cuyo Gobierno local acusa de "improvisación" y dejar marchar "los grandes eventos", con "graves perjuicios para la ciudad". Se causa un daño, defiende, a la hostelería y la restauración, y afirma que su grupo ya había advertido que la fecha escogida "podía coincidir con eventos" que se realizasen en el estadio. Pero, siempre según Lorenzo, la regidora "prefirió enfrentarse, no es escuchar" y además de las pérdidas económicas, la ciudad pierde "imagen y prestigio".

La candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, defendió que es "lamentábel que a ubicación alternativa para o concerto de El Último de la Fila procurada polo Goberno Local vaia estar fóra da cidade da Coruña" e indica que hace un año el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, afirmó que si el concierto interfería con el calendario del Deportivo se buscarían localizaciones alternativas. Para Veira, "todo o que rodea este concerto di moito de como traballa o Goberno de Inés Rey e a que intereses serve", que, afirma, "non son desde logo os intereses da cidade da Coruña". "Fala tamén dunha maneira de gobernar, coa falta de rigor e de diálogo como marca da casa", indica la edil nacionalista.

Soluciones para los que ya han comprado entrada

En un comunicado difundido en la página web de El Último de la Fila, los organizadores afirman que se han visto obligados al cambio debido a "motivos externos" a su "gestión" e "intención", en alusión a la decisión del Ayuntamiento de A Coruña, que fue adelantada el pasado viernes por LA OPINIÓN. Las nuevas entradas para el concierto de Santiago saldrán a la venta el 29 de abril a las 11.00 horas con un precio único de 80 euros más gastos de gestión, y en exclusiva a través de Ticketmaster, una plataforma de venta de entradas que ha dejado de comercializar la fecha en A Coruña a las 11.00 horas de este miércoles.

Para quienes hubieran adquirido entradas para el estadio de Riazor, se ofrecen diferentes alternativas. El público con entradas de pista y problemas de movilidad tendrá la posibilidad de "acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional". Los que tengan entradas de pista y que no deseen acudir al concierto con el cambio a Santiago de Compostela se les ofrecerá la "opción de solicitar el reembolso en un plazo máximo de 30 días a contar desde el envío del presente comunicado (es decir, del 23 de abril al 23 de mayo incluido) a través del canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster)".

El Último de la Fila puso a la venta a finales de mayo del año pasado 25.900 entradas para su recital en el estadio de Riazor, con precios de 82,5 a 104,5 euros. En las primeras nueve horas de venta, el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet vendió la mitad del aforo. Este martes por la noche, aún quedaban disponibles localidades en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna.