La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: "No tengo moldes, solo uso mis manos"

Hace apenas dos años que Alinnson Martínez tiene su negocio en Os Rosales, pero ya ha alcanzado hitos con los que muchas pastelerías solo sueñan. "Me contactaron los que organizan los shootings de Zara para que hiciera varios postres y yo estaba que no me lo creía. Para mí ha sido muy gratificante", cuenta la repostera, que se ha convertido en una habitual de las sesiones de Inditex.

Sus delicadas tartas artesanales, a las que llega a dedicar hasta 5 horas, se han convertido en un reclamo más en los catálogos de Amancio Ortega. El primer encargo fue en Semana Santa, "gracias a la recomendación de una colega", y hace poco ha tenido que ponerse manos a la obra para ponerle el toque dulce, de nuevo, a las colecciones de la marca.

Es en Sugary Club, la pastelería que regenta desde 2024 en el número 53 de Emilio González López, donde preparó la tarta de tres niveles que entregó recientemente al set fotográfico de la firma. Un pastel para el que tuvo que armarse de templanza, porque no todos los días se hornea un bizcocho para una multinacional que factura, tan solo online, más de 10.000 millones al año.

Cuenta la repostera que cada uno de estos pedidos "ha sido emocionante" y una prueba que la reafirma en su talento. "Trabajar para estas marcas me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien. Aunque hay veces que no me creo lo que me está pasando", apunta entre risas la pastelera, que también ha recibido encargos de panaderías, restaurantes e incluso equipos de fútbol.

Sugary Club, los dulces artesanos de Os Rosales que llegaron a Inditex

Aunque los pedidos que llegan bajo un logo de renombre hacen que el corazón le vaya más rápido, Martínez asegura que le pone "cariño" a todos sus pasteles. "Son para comuniones, bautizos y cumpleaños. Esos momentos siempre son especiales y por eso los hago como si fueran para alguien muy importante", dice.

Con el tiempo, ha ido creando una amplia carta de sabores, en la que se pueden combinar bizcochos y rellenos con una decoración totalmente propia. Los hace ella misma de principio a fin, desde el frosting hasta las figuras en tres dimensiones que coronan la tarta, ya sea en solitario o junto a divertidos cake pops a modo de globos dulces.

Toda la dedicación que exige el paso a paso entre varillas y mangas pasteleras es, para ella, un motivo de orgullo. "Todo es artesanal. No tengo moldes, solo uso mis manos", afirma la pastelera, que también tiene opciones menos aparatosas para satisfacer los antojos casuales.

Sus tortas en vaso -de pistacho, Sacher o nata y fresa-, ya se han consolidado en el barrio como un nuevo formato de consumo. Algunas de las que más salen son la de chocolate Dubai y la de queso, que también resulta ser la preferida de Martínez.

Aunque, entre todas ellas, la que le trae más recuerdos es la de tres leches, un pasaje directo a Venezuela, el país desde el que emigró en 2018. Fue allí, al otro lado del charco, donde nació su pasión por la repostería y el sueño de, algún día, "tener un negocio donde la gente pudiera comprar mis dulces".

"Empecé haciendo trufas y papitas de leche, un postre típico de allá. Después aprendí a hacer cupcakes, seguí formándome y fui creciendo", cuenta la venezolana. Hoy, hay pocas delicias azucaradas que escapen a su conocimiento. Sus cookies -"crujientes por fuera y suaves por dentro"-, sus mesas dulces y sus plum cakes de mango o maracuyá han 'enganchado' a más de un cliente del barrio y la han situado en la lista de contactos de las sesiones fotográficas de Zara, en las que se la requiere cuando el set pide un poco de atrezzo en forma de azúcar.

"Solo me falta Estrella Galicia"

No es raro que Inditex se sirva de los propios coruñeses para darle un extra a sus sesiones fotográficas. Este mismo enero, por ejemplo, la firma le dio el protagonismo a Jagger, un gran danés de O Burgo que posó frente a los flashes en la antigua Fábrica de Armas para un catálogo de Zara Kids.

La misma marca también ha recurrido a la creadora de Compostela Sara Blanco -conocida en redes por su proyecto Atesourada-, para crear unos pines con flores naturales. Entremedias, Martínez se ha dedicado a suministrar los pasteles que más lucen bajo los focos, mientras sueña con llegar, si es posible, un poco más lejos en su carrera.

"Me gustaría trabajar con Estrella Galicia, creo que son los que me faltan", dice entre risas la venezolana, que admira cómo la gente "se identifica" con la empresa de Hijos de Rivera. Lo primero, asegura, es "manifestarlo" al universo y continuar poniendo, como hasta ahora, todo el corazón en el horno. Después, solo queda confiar en que el destino siga llevando su magia a este rincón de Os Rosales, que aspira a llegar a convertirse en el rincón más dulce del barrio.