El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor

El Último de la Fila traslada su concierto del 13 de junio programado en el estadio Abanca Riazor de A Coruña al auditorio del Monte do Gozo de Santiago de Compostela. El veto del Ayuntamiento al uso del estadio, al solaparse las fechas del concierto con las de un hipotético play off de ascenso del Deportivo a Primera División, y la falta de alternativas de aforo para los 24.000 asistentes previstos ha llevado a la promotora del concierto a buscar emplazamiento fuera de A Coruña.

La organización del concierto, en un comunicado difundido en la página web de El Último de la Fila, asegura haberse visto "obligada" al cambio de emplazamiento por "motivos externos" a su "gestión" e "intención", en referencia a la decisión del Ayuntamiento de A Coruña, adelantada el pasado viernes por LA OPINIÓN. Las nuevas entradas para Santiago saldrán a la venta el 29 de abril a las 11.00 horas a un precio único de 80 euros más gastos de gestión, solo a través de Ticketmaster, la plataforma de venta de entradas que ha dejado de comercializar la fecha en A Coruña a las 11.00 horas de hoy, en coincidencia con la emisión del comunicado.

Devolución de entradas

Para quienes hubieran adquirido entradas para el estadio de Riazor, la promotora ofrece diferentes alternativas en función de la localidad. El público con entradas de pista y movilidad reducida "podrá acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional", indica la promotora. A los asistentes con entrada de pista que no deseen acudir al concierto con el cambio a Santiago de Compostela se les ofrecerá la "opción de solicitar el reembolso en un plazo máximo de 30 días a contar desde el envío del presente comunicado (es decir, del 23 de abril al 23 de mayo incluido) a través del canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster)".

Para el público con localidad de grada en el estadio de Riazor (Tribuna, Preferencia o Marathón) "se procederá a la devolución automática de todas las entradas, y se habilitará una preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas localidades para el nuevo recinto si así lo desean durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público", explica la organización. Esta preventa estará abierta desde el lunes 27 de abril a las 11.00 horas hasta el miércoles 29 de abril a las 10.59 horas. Un minuto después comenzará la venta general, siempre a través de Ticketmaster.

El Último de la Fila puso a la venta a finales de mayo 25.900 entradas para su concierto en el estadio de Riazor, con precios de 82,5 a 104,5 euros. En las primeras nueve horas de venta, el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet vendió la mitad del aforo. Anoche, aún quedaban disponibles localidades en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna.

Las disculpas de El Último de la Fila

"En nombre del artista y la organización queremos pedir disculpas por las molestias ocasionadas por los cambios acaecidos en el citado concierto, y agradecer de antemano la paciencia y comprensión ante esta situación", expone la organización del concierto.

El Ayuntamiento de A Coruña denegó el uso del estadio a la promotora del recital, con la que buscaba ubicaciones alternativas, entre las que manejaban el estadio universitario del campus de Elviña y los muelles del puerto, Batería y Calvo Sotelo, según fuentes municipales. En estas opciones incluso se planteaba la posibilidad de que El Último de la Fila actuara dos días, no solo uno, ante la gran cantidad de entradas despachadas, que anoche seguían a la venta para Riazor. Ayer ya se había descartado la opción del campus universitario.

El anuncio del concierto en mayo de 2025, realizado por el Ayuntamiento, abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno local y el Deportivo, en un momento en el que la relación entre ambas instituciones se encontraba en su peor etapa. Un año después, el Concello y la propiedad del club, Abanca, muestran una relación cordial, con la renuncia municipal a la sede del Mundial 2030 y el posterior acuerdo para la reforma integral de la ciudad deportiva de Riazor como punto de inflexión.

Nueva relación Ayuntamiento de A Coruña-Deportivo

Con la nueva fase de entendimiento, el Ayuntamiento ha decidido dar marcha atrás y negar el permiso para la celebración del concierto en el estadio. Según las mismas fuentes, el motivo obedece a que el acuerdo con el Deportivo establece que la disponibilidad prioritaria del recinto corresponde al club y que cualquier actividad ajena a la deportiva, como son los conciertos, debe programarse sin interferir con el uso futbolístico del estadio municipal.

Después de que LA OPINIÓN desvelara la prohibición de uso del estadio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, este lunes, aseguró: "Evidentemente, cando se anuncia o concerto o promotor sabe perfectamente que está supeditado ao calendario deportivo do club. Non somos futurólogos, non sabemos as datas, se hai play off, se non o hai...", señala la alcaldesa.

El Ayuntamiento anunció el día del concierto el 13 de mayo de 2025, cuando aún no se conocía la fecha exacta del play off de ascenso, pero sí que sabía que suele celebrarse desde mediados de junio. LaLiga y la Federación Española de Fútbol la desvelaron tres semanas después: las semifinales se jugarán los próximos 7 y 10 de junio, y la final, los días 14 y 21.

El Deportivo advirtió entonces de que aquella decisión «unilateral» podría acarrear «graves consecuencias». El Gobierno local defendió que había tenido en cuenta las eliminatorias por el ascenso a Primera División y que se podrían adaptar las fechas en caso de que el Deportivo jugase el play off. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, aseguró que tenía «el calendario» del club «en la cabeza» y que no iba a ser perjudicado «de ninguna manera». «Hay un posible encaje [cambio] de fechas o incluso de lugar [para el concierto]», aunque suponga «asumir ciertos costes».