Los vecinos del polígono de Someso estrenan parque, una propuesta ganadora de los presupuestos participativos
Cuenta con zona infantil, mobiliario urbano y árboles para mejorar la convivencia vecinal
Los vecinos del polígono de Someso estrenan parque infantil y zona de esparcimiento, una nueva zona verde ubicado en el lugar de Lamelas, en perpendicular a la calle José Pascual López-Cortón, entre el centro comercial Espacio Coruña y el centro integrado de Formación Profesional Someso. El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Valcuende Rodríguez, es una de las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos para urbanizar suelo residual y transformar una parcela en un espacio útil y accesible, dotado con los elementos necesarios para el uso vecinal y comunitario.
Las obras consistieron en pavimentar, instalar mobiliario urbano, jardinería, sistemas de drenaje y recogida de aguas pluviales, así como ejecutar una red de suministro de agua potable conectada a la red municipal para abastecer a una fuente instalada en la zona.
El espacio se distribuye en áreas de tránsito, zonas de estancia, espacios verdes y una zona específica de juegos. El área infantil está equipada con un columpio de acero con asiento tipo nido, un tobogán, además de juegos pintados en el suelo: una serpiente, un parchís y una mariola. También se han instalado bancos y se han plantado árboles que contribuyen a naturalizar el entono.
“Someso gana un espacio de encuentro, de ocio y de convivencia que responde directamente a las necesidades de sus vecinos”, comentó la alcaldesa Inés Rey este jueves durante su visita junto a la concejala de Infraestructuras Noemí Díaz y representantes vecinales.
Se trata de una actuación incluida en el Plan de Barrios 2025-2027 que ha permitido transformar un espacio en desuso en un "entorno acceso, sostenible y pensado para los vecinos".
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
- Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
- El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
- La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: 'Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto