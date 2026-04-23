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Los vecinos del polígono de Someso estrenan parque, una propuesta ganadora de los presupuestos participativos

Cuenta con zona infantil, mobiliario urbano y árboles para mejorar la convivencia vecinal

La alcaldesa Inés Rey visita el parque infantil del polígono de Someso.

La alcaldesa Inés Rey visita el parque infantil del polígono de Someso. / LOC

RAC

Los vecinos del polígono de Someso estrenan parque infantil y zona de esparcimiento, una nueva zona verde ubicado en el lugar de Lamelas, en perpendicular a la calle José Pascual López-Cortón, entre el centro comercial Espacio Coruña y el centro integrado de Formación Profesional Someso. El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Valcuende Rodríguez, es una de las propuestas ganadoras de los presupuestos participativos para urbanizar suelo residual y transformar una parcela en un espacio útil y accesible, dotado con los elementos necesarios para el uso vecinal y comunitario.

Las obras consistieron en pavimentar, instalar mobiliario urbano, jardinería, sistemas de drenaje y recogida de aguas pluviales, así como ejecutar una red de suministro de agua potable conectada a la red municipal para abastecer a una fuente instalada en la zona.

El espacio se distribuye en áreas de tránsito, zonas de estancia, espacios verdes y una zona específica de juegos. El área infantil está equipada con un columpio de acero con asiento tipo nido, un tobogán, además de juegos pintados en el suelo: una serpiente, un parchís y una mariola. También se han instalado bancos y se han plantado árboles que contribuyen a naturalizar el entono.

“Someso gana un espacio de encuentro, de ocio y de convivencia que responde directamente a las necesidades de sus vecinos”, comentó la alcaldesa Inés Rey este jueves durante su visita junto a la concejala de Infraestructuras Noemí Díaz y representantes vecinales.

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Se trata de una actuación incluida en el Plan de Barrios 2025-2027 que ha permitido transformar un espacio en desuso en un "entorno acceso, sostenible y pensado para los vecinos".

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