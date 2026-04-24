Los bomberos extinguen el incendio de cartones y basura en la avenida de Oza en A Coruña
Una dotación se desplazó para sofocar el fuego los soportales de un edificio próximo a la calle Río de Monelos, en donde se acumulaba basura. El negocio colindante ha sufrido daños materiales
Una alerta alrededor de las 21.27 de la noche de ayer movilizó a los bomberos de A Coruña hasta la avenida de Oza, en donde había comenzado a producirse un incendio en los soportales ubicados junto a las escaleras que conectan con la calle Río de Monelos. Según informan los bomberos, una dotación se desplazó al lugar para extinguir el fuego en los bajos de un edificio, en donde se acumulaban cartones y basura. Varios vecinos señalan que se trataba de un lugar habilitado por indigentes, informa la asociación vecinal.
Los bomberos aclaran que se produjeron daños materiales y se vio "afectado el escaparate del negocio colindante, sin daños en su interior". El establecimiento es una clínica de terapia neurológica para pacientes con problemas medulares o por ictus. Una de sus administrativas, Chelo Sánchez, señala que los cristales de un escaparate se han roto y varios de los azulejos del local se han desprendido, pero no lamentan pérdidas mayores.
"Hace aproximadamente un mes que dos indigentes vivían en una especie de casita o chabola hecha de cartones y tablas frente a nuestra clínica. Llamamos a la Policía porque uno de sus cartones lo instalaron sobre nuestra cristalera y teníamos miedo de que pudiera suceder algo como lo que pasó. Hoy los indigentes ya no estaban, quedó todo reducido a ceniza y con restos de basura quemada", afirma Sánchez.
"Sé que no hay daños personales, por suerte, aunque sí materiales. Además de cartones, había basura, mucha basura acumulada. Sabemos que hay más indigentes en el barrio en esa situación, con casas improvisadas o chabolas. Hay un problema real. Pedimos que los servicios de limpieza actúen en el vecindario. Hay mucha basura en el barrio. Vamos a recibir a técnicos de Medio Ambiente para tratar esta situación", asegura el presidente de la Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros, Paulo Sexto, que también reclama la intervención de Servicios Sociales para ayudar estas personas.
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