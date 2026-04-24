Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoCambios en el tráfico por el acceso a la futura intermodalPrimer día sin aglomeraciones en Alvedro con el cierre de LavacollaLas víctimas de las carreteras: «Solo se aprende a vivir de nuevo»Miguel Pérez Fontán estrena el sillón de Nefrología en la Real Academia de Medicina y Cirugía de GaliciaLa pastelera que elabora tartas artesanales para ZaraH&M ficha en Inditex al gallego Diego TeijeiroLos dueños del Fu abrirán un buffet libre
instagramlinkedin

Unos cartones ardiendo en unos soportales movilizan a los bomberos en A Coruña

El fuego se registró en la avenida de Oza y se vio afectado el escaparate del negocio colindante

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

Una dotación de Bomberos de A Coruña tuvo que desplazarse, esta noche, hasta la avenida de Oza para apagar unos cartones ardiendo, en unos soportales de esa vía, que causaron cierta alarma entre los vecinos, al provocar una gran humareda.

La intervención tuvo lugar a las 21.27 horas, y contó con la colaboración de la Policía Local.

Noticias relacionadas

Bomberos de A Coruña informa de que se vio afectado el escaparate del negocio colindante, sin sufrir daños en su interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
  3. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  4. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  5. Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
  6. Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
  7. El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
  8. El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña

Unos cartones ardiendo en unos soportales movilizan a los bomberos en A Coruña

Unos cartones ardiendo en unos soportales movilizan a los bomberos en A Coruña

Miguel Pérez Fontán, jefe de Nefrología del Hospital de A Coruña: "En los próximos años, veremos una reducción en la necesidad de tratamientos sustitutivos renales"

Miguel Pérez Fontán, jefe de Nefrología del Hospital de A Coruña: "En los próximos años, veremos una reducción en la necesidad de tratamientos sustitutivos renales"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de abril

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de abril

El director Pedro Pinho presenta su nueva película en la Filmoteca de A Coruña: "El pasado colonial de Portugal es una cuestión ausente del pensamiento público"

PararLaGuerra convoca una manifestación este sábado al mediodía ante el Obelisco de A Coruña contra los ataques a Irán y Gaza

PararLaGuerra convoca una manifestación este sábado al mediodía ante el Obelisco de A Coruña contra los ataques a Irán y Gaza

Cien años de la sede del Banco de España en A Coruña

Cien años de la sede del Banco de España en A Coruña

El cómico venezolano Nanutria estrena espectáculo en el Encuentro Mundial del Humorismo de A Coruña: "El humor varía más entre comediantes que entre nacionalidades"

Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña

Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
Tracking Pixel Contents