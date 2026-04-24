Unos cartones ardiendo en unos soportales movilizan a los bomberos en A Coruña

Una dotación de Bomberos de A Coruña tuvo que desplazarse, esta noche, hasta la avenida de Oza para apagar unos cartones ardiendo, en unos soportales de esa vía, que causaron cierta alarma entre los vecinos, al provocar una gran humareda.

La intervención tuvo lugar a las 21.27 horas, y contó con la colaboración de la Policía Local.

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Bomberos de A Coruña informa de que se vio afectado el escaparate del negocio colindante, sin sufrir daños en su interior.