Inés Rey defiende que el Concello de A Coruña ofreció alternativas a Riazor para el concierto de El Último de la Fila que el promotor rechazó

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, lamentó este viernes en una emisora de radio local la decisión del promotor de trasladar a Santiago de Compostela el concierto de El Último de la Fila previsto inicialmente para el 13 de junio en el estadio de Riazor, finalmente reubicado en el Monte do Gozo entre las críticas de la oposición por la posible coincidencia con el playoff de ascenso del Deportivo. "Es evidente que es una decepción para mí y para todos los coruñeses que tenían entrada", afirmó Rey, que subrayó que la marcha responde a "una decisión legítima del promotor", al ser "quien arriesga su patrimonio, quien vende las entradas y quien decide dónde tocan".

La regidora defendió que el Ayuntamiento no podía “exigirle” a la organización que mantuviera el concierto en A Coruña y explicó que el gobierno local trasladó desde el principio la imposibilidad de garantizar Riazor en esa fecha por el calendario deportivo. “Ellos sabían desde el primer momento que a lo mejor el día 13 no se podía hacer por el posible playoff y que no se podía esperar al final de la temporada para anunciarlo, porque esto conlleva trámites de producción y de devolución de entradas”, señaló. Según la alcaldesa, el Concello planteó "distintas alternativas", entre ellas el puerto, fechas alternativas y el estadio del campus de Elviña.

Rey aseguró que incluso la Autoridad Portuaria "se puso a disposición del promotor". La alcaldesa añadió que la promotora rechazó el campus de Elviña porque “allí no había tocado nadie y no querían ser los primeros”. “¿Es una lástima? Sí. Nos habría encantado tener a El Último de la Fila en la gira, pero si este señor busca una gira de 30.000 personas, por eso hace una gira de estadios, y resulta que en el estadio no puede ser, poco margen tenemos”, concluyó