Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
El concurso decidirá cuál es la nueva gestora de la planta municipal de tratamiento de residuos, con la concesión caducada desde 2020
En una fase inicial de consultas presentaron alegaciones FCC, Valoriza y Urbaser
Tras años de trámites y retrasos, la plataforma de contratación pública ya tiene plazo para que las empresas que quieran gestionar durante el próximo cuarto de siglo la planta de tratamiento de residuos de Nostián, en A Coruña, presenten oferta. Tras un primer paso en el que se permitió a las compañías interesadas presentar alegaciones, el Concello de A Coruña recibió escritos de los gigantes FCC, Valoriza y Urbaser; esta última participa en la gestión actual de la planta, que lleva desde 2020 con el contrato caducado. En respuesta a las peticiones, el Ayuntamiento subió el gasto previsto de algo menos de 273 millones en los próximos 25 años a más de 338,5, casi una cuarta parte más, si bien la cifra final podría reducirse dependiendo del volumen que reciba la planta. El valor conjunto del contrato es de más de 642,4 millones de euros, y los interesados, que tendrán de plazo hasta el 8 de junio para presentar ofertas, deberán depositar una garantía del 5%.
La empresa gestora deberá realizar inversiones millonarias para reformar la planta, que, según denuncia la plantilla y la Inspección de Trabajo, presenta problemas en las instalaciones. Aunque el aumento de coste ha sido criticado por el PP y el BNG ha pedido explicaciones, el Concello defiende que los cambios en el contrato dan seguridad jurídica y que el contrato permitirá revitalizar las instalaciones. En la versión definitiva del concurso se han tenido en cuenta los avisos de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que el año pasado advirtió de que, con las cuentas que entonces manejaba el Concello, el contrato no sería rentable para la concesionaria.
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