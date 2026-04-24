La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia ha otorgado a título póstumo el premio a la trayectoria profesional ‘XVIII NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia 2026’ a la doctora en Informática Paula Montoto. “Su doble rol como líder del sector empresarial tecnológico y profesora de la Universidade da Coruña (UDC) durante más de dos décadas, le permitió mentorizar a más de 20 graduados en Ingeniería Informática, lo que hizo que su impacto en el sector tecnológico gallego e internacional sea incalculable”, señala el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

Paula Montoto (Pontevedra, 1977-2025) finalizó su carrera de Enxeñaría Informática en la Universidade da Coruña en el año 2000, cuando comenzó a trabajar de analista informática en la empresa Denodo Technologies, nacida como un proyecto de investigación de la UDC que llegó a convertirse en un referente internacional.

La UDC y Denodo crearon este año la Cátedra Denodo-UDC en Enxeñaría de Datos, IA e Innovación Tecnolóxica, que establece el premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Informática con Aplicacións Empresariais como homenaje a Paula Montoto y su trayectoria de 25 años en Denodo.

En 2011 consiguió el doctorado en Informática y colaboró como autora, junto a otros compañeros, en numerosos estudios y publicaciones. Desde 2004, centró su línea de investigación en la automatización web, integración de información, sistemas mediadores, datos semi-estructurados, programas envoltorio, fuentes web, generación y mantenimiento automático.

Recibió numerosas becas, como la de investigación concedida por el Ministerio de Educación y Cultura para el desarrollo del proyecto de investigación y la beca de colaboración en el Departamento de Electrónica y Sistemas de la UDC.

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Su viudo, Marcos Gómez, recogerá el galardón en nombre de Paula Montoto durante la ‘XVIII NOITE de Enxeñaría en Informática de Galicia’ que se celebrará el 12 de junio en el Hotel OCA Porta do Camiño de Santiago. Será un encuentro entre colegiados con numerosas empresas y profesionales TIC de Galicia.