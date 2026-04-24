El PP de A Coruña pide un nuevo alcalde y acusa a Inés Rey de perder, además del concierto del Último de la Fila, el Mundial, Wake UP o Street Games

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reiteró este viernes sus críticas a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, después de que el concierto de El Último de la Fila previsto en el estadio de Riazor se trasladase a Santiago. El Concello vetó el uso de la instalación municipal para el recital, previsto para el 13 de junio, puesto que coincide con un posible play off del Deportivo, y los promotores han ofrecido varias posibilidades a los que ya compraron entrada. Para Lorenzo, gobernar no es solo "ocupar un cargo, es anticiparse, pelear por cada oportunidad, defender la ciudad con ambición", algo que, afirma, no hace la regidora, y señaló que baja "los brazos, resignada, perdedora", además de culparla por perder otros eventos.

Además del recital de El Último de la Fila, un caso en el que "nos preocupa la pérdida de imagen de la ciudad por la falta de seriedad de la alcaldesa a la hora de cumplir compromisos y la pérdida de retorno económico", Lorenzo indica que "el Festival Wake UP también se va a Santiago", un caso en el que "estamos hablando de más de 10.000 personas". Y también citó la renuncia a ser sede del Mundial, que "podría ir a Vigo". "Inés Rey ha hecho un ridículo mundial renunciando por su incapacidad", criticó.

A esto sumó la pérdida de eventos "como Street Games desde 2023 tras alcanzar 80.000 personas en tres días en 2019" o la pérdida de conexiones aéreas con Londres (Heatrhow y Gatwick), Paris, Bilbao, Sevilla, Málaga y Valencia. En cuanto a la gestión del último poblado navideño, afirmó que dio una "nefasta imagen" en el conjunto del país y cargó contra el Ejecutivo local por "no presentar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura a pesar de la moción aprobada por unanimidad" y abandonar el Proyecto Picasso.

"No podemos permitir que Inés Rey nos haga retroceder", indicó Lorenzo, que afirmó que "otras ciudades nos adelantan y aprovechan para crecer con lo que renuncia o abandona" y la acusó de "improvisación. Pidió un regidor que la sitúe "entre las ciudades líderes y referencia".