El Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora 2026 premia el talento de estudiantes de la Universidade da Coruña

El talento de A Coruña brilló en el Encuentro Internacional de Juventud Emprendedora (EIJE) 2026 con el reconocimiento a Cntek, desarrollado por estudiantes de la Universidade da Coruña, como mejor idea de negocio del certamen. El proyecto coruñés propone un sensor de nanotubos de carbono capaz de detectar microplásticos en el agua de forma sostenible y accesible, con el objetivo de mejorar su control y prevenir riesgos para la salud.

El encuentro, celebrado este viernes en el Centro de Servizos Avanzados da Cidade das TIC y organizado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña, reunió a cerca de 200 participantes de España y Portugal. La cita refuerza el papel de A Coruña como punto de referencia en el impulso al emprendimiento juvenil, con especial protagonismo de iniciativas locales en ámbitos como la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

El premio a mejor proyecto empresarial fue para Binderstudio, de la Universidad de Santiago de Compostela, por su propuesta de un software basado en inteligencia artificial orientado al análisis de datos en investigación oncológica. Ambas iniciativas gallegas recibieron un premio de 500 euros.

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La presente edición del EIJE, celebrada bajo el lema Emprendimiento juvenil en la era de la transformación digital, la inteligencia artificial y la industria 5.0, contó con la participación de temáticas variadas, las que destacaron la inteligencia artificial, el ámbito sanitario, la sostenibilidad ambiental, las plataformas b2b y los proyectos de impacto social.