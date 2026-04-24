Familias y docentes de A Coruña piden una mejora de las herramientas para comunicarse: "Poder programar los mensajes ayudaría mucho"

Antes de prohibir canales no oficiales o regular el derecho a la desconexión digital, la comunidad educativa pide mirar primero a las herramientas que ya existen. La futura Lei de educación dixital de Galicia, presentada este jueves por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pretende ordenar el uso de la tecnología en los centros públicos, blindar la privacidad, limitar comunicaciones fuera de los canales autorizados y dar al alumnado una identidad digital desde 5º de Primaria. Pero entre docentes y familias de A Coruña el diagnóstico se repite con matices, la regulación es necesaria, aunque Abalar y los correos corporativos todavía no cubren todas las necesidades del día a día.

Nuria Varela, profesora, que además es presidenta de la Anpa del colegio de Novo Mesoiro, pone el foco precisamente ahí. Defiende que la herramienta oficial debería ser el canal principal, pero advierte de que sus limitaciones acaban trasladando presión a los profesores. "La herramienta que tenemos, que registra las entregas y protege mejor todos los datos, debería tener mejoras", resume. Su principal queja es sencilla: ni Abalar ni el correo corporativo de la Xunta permiten programar mensajes. "Los profesores trabajamos muchas horas fuera de nuestro horario. A veces haces las cosas el domingo y se lo mandas a los padres, pero no porque quieras que lo lean en ese momento. Algo tan fácil como poder programar el mensaje ayudaría mucho", explica.

Varela cree que el debate sobre la desconexión digital corre el riesgo de señalar al profesorado sin resolver antes los fallos prácticos del sistema. "Parece que, como siempre, nos están poniendo en el ojo del huracán a los profesores, pero muchas veces no tenemos herramientas", afirma. También apunta que Abalar no permite filtrar bien conversaciones ni dejar mensajes preparados: "Tú mandas los mensajes y están todos ahí, los tienes que buscar a mano. No puedes programar ni dejar un borrador. O lo escribes en ese momento o lo pierdes". Como madre, admite que también utiliza la aplicación cuando puede, incluso fuera de horario, pero sostiene que el mayor problema lo vive como docente: "A lo mejor tengo un claustro, después una urgencia familiar y me acuerdo el domingo de que tengo que hacer una cosa, pero no la puedo programar para el lunes".

La comunicación choca con la conciliación

En una línea parecida se expresa Lidia Paz, presidenta de la Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de centros públicos. "Estamos todos de acuerdo en que hay que respetar la desconexión digital", señala, pero advierte de que las familias tampoco siempre pueden comunicarse en horario laboral. "Por conciliación, a veces tenemos que mandar un Abalar a las ocho de la tarde o a las diez de la noche. Pero Abalar no deja de ser un mecanismo que no es de inmediatez; no estás obligado a abrirlo en ese momento", sostiene. A su juicio, el problema no está solo en fijar horarios, sino en mejorar un sistema que "no cumple expectativas".

Paz considera que Abalar "necesita una vuelta de hoja" porque "no suple todas las necesidades de comunicación que hay hoy en día entre familias y docentes". Reclama canales oficiales, sí, pero más prácticos. "A veces tienes que comunicar una falta o una ausencia inmediata porque tu hijo se puso malo, y estás a la expectativa de cuándo lo leerán. Por lo menos deberías tener la sensación de que esa información se ha recibido", explica. Sobre los mensajes fuera de horario, distingue entre comunicaciones informativas y encargos académicos: "Si me informan un domingo de una autorización o una excursión, no me molesta. Lo que no consideramos adecuado es mandar deberes que no se han mandado en clase y avisarlos el fin de semana".

El anteproyecto presentado por la Xunta prevé que el alumnado de centros públicos disponga desde 5º de Primaria de una cuenta de correo corporativa oficial para fines educativos. El conselleiro subrayó que su uso estará acotado a situaciones formativas, "no tendrá carácter privado" y se desarrollará bajo parámetros de seguridad y privacidad. La Consellería aprobará protocolos de uso, condiciones de acceso, derechos y deberes asociados, además de medidas de supervisión y control. Esa novedad genera dudas en las familias. Paz ve positivo que los menores aprendan a usar el correo, pero pide garantías sobre el papel de los padres. "Está bien que los chicos se vayan familiarizando con el uso del mail, siempre y cuando las familias tengan un control sobre el mismo", afirma.

WhatsApp no es una opción

Desde el sindicato de profesores ANPE Galicia, su presidente, Julio Trashorras, comparte la necesidad de establecer canales oficiales y seguros, aunque pide prudencia hasta conocer el texto completo. "É necesario facer esa regulación, porque cada centro, dentro da súa autonomía, funciona un pouco como quere nas comunicacións", señala. Trashorras defiende que el profesorado no debe facilitar su número personal: "Nós sempre aconsellamos non dar o teléfono persoal. Deben utilizarse ferramentas oficiais, con seguridade, porque WhatsApp non é unha ferramenta oficial e pode ter brechas”. La Xunta anunció que WhatsApp quedará prohibido con la nueva norma. Sobre Abalar, no cree que exista un problema técnico generalizado, pero sí margen para ordenar su uso: "Todos temos dereito á desconexión dixital, tanto as familias como os docentes. Haberá que regular horarios e talvez facer modificacións na propia aplicación ou crear unha nova ferramenta que permita controlar os envíos".

El representante sindical insiste en que los casos de mensajes a horas intempestivas no son la norma. "Son casos moi puntuais. Somos un colectivo de 32.000 docentes e non se pode presentar iso como unha problemática xeral", sostiene. Aun así, considera razonable que la ley o sus desarrollos impidan determinadas prácticas: "Todo o que sexa establecer canles oficiais, seguras e profesionais para que a comunicación sexa máis efectiva e dinámica vai redundar na relación entre docentes e familias".

Los equipos directivos celebran la regulación

Entre los equipos directivos también se ve con buenos ojos que haya una norma general. Isabel Ruso, presidenta de la Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, considera que el principal avance es legislar un ámbito que hasta ahora estaba fragmentado. "Había normas parciales, pero no una regulación global. En un mundo digital que avanza tan rápido, acomodar la normativa ya es un paso adelante", afirma. Ruso destaca que la ley puede aportar seguridad sobre derechos y deberes de toda la comunidad educativa, pero advierte de que lo importante será su desarrollo: "La norma está muy bien, pero ahora faltan protocolos, repositorios actualizados y soluciones concretas para cuestiones como los horarios de comunicación o el uso de las cuentas del alumnado".

Antonio Leonardo Pastor, presidente de los directores de CEIP en A Coruña, defiende con claridad esa limitación. "El único método de comunicación con un centro educativo tiene que ser por correo electrónico o por Abalar", afirma. A su juicio, WhatsApp puede resultar cómodo, pero "no puede ser nunca un método de comunicación oficial". Pastor sostiene que Abalar funciona correctamente y que los casos de mensajes fuera de hora son excepcionales: "No entiendo que las once o las doce de la noche sea una hora oportuna para mandar ningún correo oficial. Las comunicaciones deberían hacerse en horario de trabajo". Sobre una posible nueva herramienta, se muestra abierto siempre que mejore lo existente: "Abalar es una buena plataforma. Si la quieren modificar para mejorar, bienvenida sea".

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La Xunta también regulará el uso de inteligencia artificial, que solo podrá emplearse como apoyo y siempre con supervisión humana; prohibirá grabar clases sin autorización; impedirá al profesorado difundir en redes exámenes o actividades de alumnos; regulará exámenes virtuales, incluso con sistemas biométricos en determinados casos; y reforzará la prohibición de móviles, limitando su posible uso pedagógico a partir de 3º de ESO. Además, los docentes solo podrán utilizar herramientas digitales autorizadas por la Consellería, que elaborará catálogos y protocolos. La futura ley inicia ahora su exposición pública y la Xunta prevé aprobarla antes de que termine el año.