AGENDA A CORUÑA
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de abril
Humor, teatro, música, libros... Consulta la selección de propuestas en la agenda de ocio y cultura y haz tus planes
Cuatro espectáculos de humor en el EMHU
El Encuentro Mundial de Humorismo vive un día grande con tres espectáculos de los cómicos Ignatius Farray, Nanutria y Facu Díaz. También actuará Bárbara Grandío en Afundación a las 18.00 horas.
12.30, 18.00 y 21.00 horas. Teatro Colón (Avenida Marina, n7A)
El Arrebato recala con su gira en el Palacio de la Ópera
El cantante El Arrebato presentará un concierto en el Palacio de la Ópera dentro de su nuevo gira, El Viaje Inesperado. Este espectáculo musical se abre a la improvisación y celebra «el presente y la belleza».
20.30 horas. Palacio de la Ópera
(Glorieta de América s/n)
Mihura vuelve al teatro con una obra biográfica
La obra Mihura, el último comediógrafo, de Adrián Perea, recala por segundo día en el Teatro Rosalía. El texto repasa la obra de Miguel Mihura, una de las principales figuras del humor español del siglo XX.
20.30 horas. Teatro Rosalía de Castro (Calle Riego de Agua, 37)
Silvia Tasende presenta poemario en Hoboken
La poeta Silvia Tasende presenta su poemario Pel Memoria, que resultó finalista en el XIII Certame de Poesía López Ardeiro. La obra, escrita en gallego, se presenta en una edición bilingüe de Medulia.
12.30 horas. Librería Hoboken (Rúa Médico Durán, 15)
Celebración del festival ‘O Berce de Donaire’
El festival infantil de la Asociación Cultural Donaire, O Berce de Donaire, celebra una nueva edición con música y baile tradicional gallego para los más pequeños. Habrá actuaciones grupales para el público.
12.00 horas. Centro sociocultural Ágora (Avenida Gramela, 17)
Espectáculo físico de ‘clown’ en el Fórum
El actor y ‘clown’, Xavi Sánchez, interpreta el espectáculo ‘Teatro de papel’, de Rauxa Cía, en el Fórum. El número, de fuerte carga física, busca el humor y la reflexión a través de la manipulación de objetos y papel.
18.00 horas. Fórum Metropolitano (Rúa Río de Monelos, 1)
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