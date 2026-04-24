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AGENDA A CORUÑA

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de abril

Humor, teatro, música, libros... Consulta la selección de propuestas en la agenda de ocio y cultura y haz tus planes

La escritora y periodista coruñesa María Luz Morales.

La escritora y periodista coruñesa María Luz Morales. / LOC

RAC

Doble sesión de humor en Afundación

Dentro de la programación del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) se podrá disfrutar de Disparate, el show irreverente de Omayra Cazorla, y a continuación de una sesión de improvisación.

19.00 horas y 21.00 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8)

Un clásico de William Shakespeare

La compañía de teatro Noite Bohemia representará Mucho ruido y pocas nueces, uno de los grandes clásicos del escritor William Shakespeare, que la compañía define como una de sus comedias más brillantes.

20.00 horas. Centro Ágora (Lugar Gramela, 17)

Una obra sobre Miguel Mihura

Representación teatral de la obra Mihura, el último comediógrafo, que trata sobre la vida del conocido dramaturgo que fue uno de los precursores del humor absurdo con su famosa obra Tres sombreros de copa.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Concierto de El Jose en la sala Garufa

El Jose es un proyecto musical que nace en 2015 en la ciudad de Granada. La banda firma canciones de diversos géneros y mezclas estilísticas que buscan provocar un viaje emocional con la fuerza de sus letras.

22.00 horas. Sala Garufa Club (Riazor, 5)

Una exposición de dos artistas

La galería Moret Art presenta la primera exposición de los artistas Eva Poyato y Moisés Yagües Vidas cruzadas: El arte de habitar el mismo mundo. Esta muestra es el resultado de una unión creativa natural entre las artistas.

20.00 horas. Moret Art (calle Uruguay, 1)

Charla sobre María Luz Morales

Charla de Alba Moledo y proyección de un documental de Óscar Losada sobre María Luz Morales, una coruñesa que llegó a dirigir el periódico La Vanguardia durante la Guerra Civil, pero que acabó siendo detenida.

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19.30 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

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