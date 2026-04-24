Las pequeñas mentes de A Coruña piensan en equipo para conquistar las matemáticas: "Son problemas más difíciles que los del colegio"

"Tenemos que saber cuantos concellos de Larouco equivalen a las hectáreas quemadas de un incendio en Ourense", explica Olivia, una estudiante del colegio Santo Domingo de A Coruña. En el Fórum Metropolitano, el XXV Rebumbio Matemático ha reunido este viernes a 90 alumnos y alumnas de sexto de Primaria de 16 colegios coruñeses para enfrentarse a seis problemas diseñados para ir más allá de las operaciones habituales.

"Es la primera vez que resolvemos problemas así, son más difíciles que los del colegio, pero nos gustan mucho", explica Pedro, uno de los seis alumnos del Santo Domingo, mientras delibera con sus compañeros Olivia y Roque. Sobre la mesa descansa el quinto y último desafío del día: calcular hectáreas quemadas. No hay operaciones mecánicas ni divisiones simples. Los tres estudiantes enfrentan un reto de comprensión lectora y lógica aplicada en la que el éxito reside en la estrategia conjunta.

El torneo, que celebra su cuarto de siglo bajo la tutela de profesores jubilados como Isabel Miguélez, Marisol Pérez y Santiago Lapizarte, busca que los niños toquen conceptos matemáticos que ni siquiera sabían que existían en su cabeza. Divididos en grupos de tres, los participantes se enfrentan a seis problemas que van más allá de las operaciones habituales. "Aquí no se trata de construir puentes o hacer cuentas básicas, eso va implícito; buscamos que razonen con la complejidad de la lectura", aclaran los organizadores. A Coruña funciona hoy como una de las siete sedes gallegas que filtran el talento hacia la gran final del próximo mes.

Rebumbio Matematico en el Forum Metropolitano / CARLOS PARDELLAS

En la práctica, esa filosofía se traduce en escenas de concentración compartida. En el equipo del colegio Santo Domingo, los tres estudiantes analizan el último ejercicio. "Vamos con los datos que nos dan", explican mientras revisan cifras y anotaciones. No hay fórmulas cerradas ni caminos evidentes. "Nunca habíamos hecho este tipo de problemas. Solo cuando empezamos a practicar para venir", comentan, dejando claro que el reto es mayor, aunque también más estimulante. "Es de pensar, también hay cuentas… un poco de todo", explica Olivia.

En otro rincón de la sala, Diego, Lucía y Kevin, del colegio Eirís, apuran los últimos minutos para entregar el cuarto problema. Su método es claro y efectivo. "Pensamos todos juntos y luego nos repartimos el trabajo: uno escribe, otro hace las cuentas y el otro piensa más", comenta Diego con entusiasmo. Cada grupo sigue su ritmo con cada rompecabezas. Unos encaran el último problema y otros avanzan con más calma. "Por ahora hicimos tres problemas, estamos acabando el cuarto", asegura el grupo.

Isabel Miguélez, Santiago Lapizarte, Alicia Vázquez, Marisol y Pérez Miti Peñamaría, organizadores del Rebumbio Matemático / CARLOS PARDELLAS

Pese a la exigencia, el interés por las matemáticas se mantiene intacto. "Sí, en clase ya nos gustan mucho las matemáticas", responden sin dudar. El Rebumbio Matemático alcanza este año su 25ª edición, consolidado como una de las iniciativas más singulares para "fomentar el pensamiento matemático en Galicia". "Empezamos en esto hace 25 años cuando aún éramos profesores. Ahora estamos todos jubilados", indica Marisol Pérez, que forma parte del profesorado jubilado que continúa colaborando con la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (Agapema).

El concurso se celebra de forma simultánea en distintas ciudades gallegas y reúne en total a 237 estudiantes de 39 centros. En cada sede, como la de A Coruña, se seleccionan los mejores equipos para la final autonómica, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo también en la ciudad herculina. De ahí saldrá el grupo que representará a Galicia en la fase nacional, prevista en Barcelona. Resolver el siguiente problema pasa por una estrategia común. "Nuestra estrategia es pensar todos juntos", revela Olivia.