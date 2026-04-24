Un motorista resulta herido en A Coruña en un accidente con un turismo en la carretera Baños de Arteixo

Un accidente ocurrido hoy en A Coruña con una motocicleta y un turismo implicados deja un conductor herido, según informa la Policía Local. Ha ocurrido en la carretera Baños de Arteixo alrededor de las 10.05 horas por un alcance entre una moto y un turismo que circulaban en sentido salida de la ciudad, según indica la misma fuente.

El conductor de la moto resultó herido leve y fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) en una ambulancia del 061.