Una nueva área canina en el parque de Vioño dará servicio a los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia
Será la sexta zona para mascotas de la ciudad. El Concello acaba de abrir el proceso de licitación del proyecto
El parque de Vioño será el próximo emplazamiento de la sexta área canina de A Coruña, que dará servicio a los vecinos y a sus mascotas de barrios de alta densidad poblacional como Os Mallos y la Sagrada Familia. Contará con accesos peatonales y aprovechará la llanura del césped existente para mejorar el drenaje y evitar charcos.
El Concello explica que se instalará una pérgola y un espacio con bancos para permitir el descanso de los usuarios a la sombra, además de habilitar cuatro fuentes potables, una valla ergonómica, una puerta de entrada y salida con doble sistema de seguridad para evitar fugas, equipamiento para la recogida de excrementos y residuos, y una red de iluminación reforzada.
El proyecto, en proceso de licitación, tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 134.310 euros.
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