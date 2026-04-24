Una nueva área canina en el parque de Vioño dará servicio a los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia

El parque de Vioño será el próximo emplazamiento de la sexta área canina de A Coruña, que dará servicio a los vecinos y a sus mascotas de barrios de alta densidad poblacional como Os Mallos y la Sagrada Familia. Contará con accesos peatonales y aprovechará la llanura del césped existente para mejorar el drenaje y evitar charcos.

El Concello explica que se instalará una pérgola y un espacio con bancos para permitir el descanso de los usuarios a la sombra, además de habilitar cuatro fuentes potables, una valla ergonómica, una puerta de entrada y salida con doble sistema de seguridad para evitar fugas, equipamiento para la recogida de excrementos y residuos, y una red de iluminación reforzada.

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El proyecto, en proceso de licitación, tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 134.310 euros.