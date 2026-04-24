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Nuevo centro de atención a personas con enfermedades raras en A Coruña para un "futuro más esperanzador"

La Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) inaugura sus nuevas instalaciones de atención sociosanitaria a personas afectadas por dolencias minoritarias en A Coruña

Muestra de un exoesqueleto para adultos en el nuevo centro de enfermedades raras de Fegerec

Muestra de un exoesqueleto para adultos en el nuevo centro de enfermedades raras de Fegerec / LOC

RAC

A Coruña

Casi 600 metros cuadrados y tres plantas para el cuidado de personas con enfermedades raras. Así es el nuevo local inaugurado este jueves, 23 de abril, por la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) en A Coruña (Ronda de Nelle, 24), destinado a ofrecer atención integral a pacientes con afecciones minoritarias y sus familiares. La construcción de la nueva sede de Fegerec, en el número 24 de la Ronda de Nelle, ha supuesto la rehabilitación del edificio, cedido por la Xunta de Galicia. La Fundación Amancio Ortega ha asumido íntegramente la construcción y equipamiento del centro, destacando la gran dotación de dispositivos a nivel de innovación tecnológica y robotización en el área de rehabilitación funcional.

Para ello, dispone de dos zonas de rehabilitación funcional diferenciadas en función de la edad del usuario: una para personas adultas, y otra orientada a pacientes pediátricos. Esta área de intervención también incluye una sala de actividades de la vida diaria (AVD), una sala de integración sensorial y otra de estimulación multisensorial (snoezelen).

Imagen grupal inauguracion fegerec

Acto inaugural del nuevo centro de Fegerec / LOC

Pionero en Galicia

El centro cuenta, asimismo, con una zona de atención sociosanitaria donde se llevan a cabo los servicios de acogida y orientación en el proceso de encontrar el diagnóstico, así como trabajo social; asesoramiento jurídico; psicología clínica y sanitaria; integración social; inclusión educativa y asesoramiento genético, y un espacio multifuncional para la organización de distintos talleres y atender el aspecto formativo.

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La presidenta de Fegerec, Francisca Luengo Milara, destacó en el acto inaugural "el esfuerzo realizado en el pasado y presente de cara a construir un futuro más esperanzador para las personas y familias que conviven con este difícil problema de salud". Puso en valor el "poder disponer de un centro en la comunidad gallega pionero desde el ámbito de las organizaciones de pacientes de enfermedades raras".

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