La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel

Llega el buen tiempo y, con él, la búsqueda de una terraza con buenas vistas capaces de redondear los brindis. Para encontrarla, lo habitual es dirigirse al centro o a la Marina, donde los rooftops del NH Collection y del Hotel Plaza reciben a los clientes más ansiosos por un rayo de sol a partir de junio.

En la Zapateira, sin embargo, hay un rincón mucho menos conocido, que ofrece unas espectaculares vistas de A Coruña de enero a diciembre. Es La Pérgola de Oído Cocina, una "moderna cafetería de estilo minimalista" con una amplia terraza desde la que se obtiene una panorámica de varios barrios de la ciudad, con la Torre Hercón y el océano Atlántico insinuándose al fondo.

La Pérgola de Oído Cocina, un oasis en A Zapateira con cócteles a 6 euros

Situado en el número 1 de la Rúa María Ana Mogás Fontcuberta, La Pérgola de Oído Cocina es uno de los secretos mejor guardados de A Zapateira. Está enclavada justo sobre una elevación del terreno, lo que le da unas vistas "espectaculares de la ciudad, la ría de A Coruña y el océano Atlántico".

Junto al skyline coruñés, los visitantes que se acercan también disfrutan del verdor propio del barrio, un área residencial a las afueras de la urbe, pero a solo 10 minutos en coche del Obelisco. Entre las recomendaciones del público destacan especialmente los mojitos y la sangría de maracuyá, una bebida "muy rica y muy fresca" con la que los clientes suelen celebrar el reinado del sol durante la primavera y el verano.

El precio de las copas -a 6 euros el cóctel-, es otro aliciente para acercarse hasta esta terraza oculta de A Coruña. Además de la mezcla de ron, lima y hierbabuena, el establecimiento cuenta con otros grandes clásicos de la barra, como el daiquiri, la piña colada y la caipiriña, así como con opciones de cocina para llenar el estómago.

Los platos que se sirven son recetas populares y sencillas, como las croquetas, el chuletón y los huevos rotos, aunque también hay un risotto vegano. Pero es el churrasco el que se ha ganado el corazón de muchos coruñeses, entre ellos, el de influencers gastronómicas como Saray Rodríguez (@senparaxe), que compartió con sus seguidores la experiencia de su comida en esta terraza de A Coruña.

Churrasco ilimitado con una de las mejores vistas de A Coruña

La creadora de contenido definió como "todo un descubrimiento" su visita a este restaurante de la ciudad, donde tomó "churrasco ilimitado" por 16,60 euros. El menú, disponible todos los días, no incluye la bebida, aunque sí el café y la posibilidad de "repetir las veces que quieras". Se le puede añadir croquetas, chipirones o langostinos y se suma un suplemento de 20 céntimos por consumirlo en la terraza.

El churrasco ilimitado de La Pérgola de Oído Cocina, en A Zapateira. / La Pérgola

Esa es precisamente la opción que escogió Rodríguez, que disfrutó de "churrasco de ternera, de cerdo, secreto, criollo, patatas y ensalada" con los edificios de la ciudad como telón de fondo. Tras la visita, la joven calificó el local en sus redes como "un sitio muy agradable" con una "buena relación cantidad-calidad-precio", y, sobre todo, una gran "vista panorámica" de la urbe.

Es esta perspectiva lo que lo convierte, para muchos, en una de las mejores terrazas de A Zapateira, aunque no en la única de A Coruña desde la que disfrutar de un café o una cerveza a vista de pájaro. A poco más de media hora a pie, se erigen en la ciudad, por ejemplo, auténticos rooftops como el Bellini, una terraza de ambiente tropical que destaca por sus cócteles y sus desayunos.