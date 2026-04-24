El Puerto de A Coruña da luz verde al traslado definitivo de Repsol al puerto exterior, con una inversión de 140 millones de euros

Repsol es el principal usuario de los muelles de A Coruña y ya realiza la mayoría de sus tráficos a través del puerto exterior de punta Langosteira, pero mantiene actividades en los amarraderos interiores que se comprometió a trasladar a finales del año que viene. Para realizar el traslado tendrá que realizar obras millonarias, y necesitaba el permiso de la Autoridad Portuaria. El Consejo de Administración del ente público aprobó en la mañana de este viernes la modificación de su concesión, que, según el Puerto, "amplía otros 15 años" el permiso de 35 años que le otorgó en la primera fase del traslado y aumenta la superficie ocupada hasta los 129.000 metros cuadrados, contabilizando superficie terrestre y lámina de agua. Siempre según la Autoridad Portuaria, la empresa destinará 140 millones de euros a las obras necesarias para completar su traslado al Puerto Exterior, que se suman a los 126 millones que invirtió en la primera fase.

La propietaria de la refinería empezó a realizar algunos movimientos de coque y azufre en punta Langosteira, y en 2023 trasladó al Puerto Exterior todas las descargas de crudo que se venían realizando en el puerto interior. Pasará a operar "todas las operaciones de graneles líquidos", y, según la Autoridad Portuaria, se prevé que a finales de 2027 pasen por punta Langosteira todos sus tráficos. "Este nuevo hito contribuirá asimismo a conformar el hub de energías renovables que supone la puesta en marcha del proyecto Green Port", indica el Puerto, y también "al desarrollo del proyecto Coruña Marítima", la iniciativa que estudia la reurbanización de los muelles interiores.

El Consejo de este viernes también aprobó una nueva ampliación de las instalaciones de Pérez Torres Marítima en el puerto exterior. El operador marítimo tiene una concesión en Langosteira desde 2014, y en los últimos años ha incorporado "nuevos terrenos, medios mecánicos de última generación y servicios auxiliares para ganar en eficiencia y capacidad operativa". Ahora ocupa 46.000 metros cuadrados de superficie, con almacenes cubiertos que totalizan 30.000 metros cuadrados, y el consejo le ha dado permiso para construir otros dos nuevos módulos de almacenamiento de mercancías que suman 5.207 metros cuadrados de superficie adicionales. La operación de la empresa, que está presente, además de en España, en Portugal, China, Estados Unidos y Sudamérica, es también parte del "proceso de traslado de las operaciones desde el puerto interior hasta el exterior".