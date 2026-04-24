Estas son las 30 calles de A Coruña en las que el Ayuntamiento hará obras de mejora
Responde a las peticiones vecinales y a los informes de la Policía Local con actuaciones en el pavimento urbano
El Concello suma más de una treintena de nuevas actuaciones en distintos puntos de la ciudad para reparar pavimentos deteriorados en calzadas y aceras por el clima. Según explicó el Gobierno local, estas intervenciones han sido incorporadas a la hoja de ruta municipal a partir de las observaciones de los servicios técnicos, los informes trasladados por la Policía Local y las peticiones vecinales recibidas a través de los canales habilitados por el Concello.
Entre las zonas figura la ronda de Outeiro, donde están previstas intervenciones para sustituir losas de hormigón. También se actuará en la calle Campo da Estrada, en respuesta a las demandas trasladadas por residentes. La lista se completa con trabajos en las calles de la Torre, Arquímedes, Isaac Peral, Gutenberg, Antonio Insúa Rivas, Concepción Arenal, Hamburgo, Emilio González López, Ángel del Castillo, Alcalde Sanjurjo Carricarte, San Roque, Faro, Orillamar, Maestranza, Zúrich, San Amaro y Andrés Antelo, además de la segunda fase de Elviña. También se incluyen las avenidas de Os Mallos, Glasgow y Nostián, así como el Cantón Pequeno y la plaza de Lugo. n
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