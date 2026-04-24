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El tiempo en A Coruña: así viene la recta final del mes de abril

Consulta la predicción meteorológica para este fin de semana en la ciudad, y un avance del pronóstico para la próxima semana y el festivo del 1 de mayo

Cielo con nubes y claros en A Coruña.

Cielo con nubes y claros en A Coruña. / LOC

Sandra Abad

Abril encara su recta final ajeno a la coletilla de las "aguas mil" que le acompaña en el refranero. No ha sido hasta ahora un mes especialmente lluvioso en A Coruña y parece que sus últimos coletazos los dará sin paraguas. La predicción del tiempo en A Coruña es clara y hay unanimidad en los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia: por ahora manda el anticiclón, así que el sol es el protagonista y llegan más días con tiempo estable asegurado.

Hoy viernes 24 de abril A Coruña tiene por delante una jornada muy estable, con un cierto aumento de la nubosidad durante el mediodía, y con temperaturas suaves y máximas que se moverán entre los 17 y los 19 grados según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

Cargando previsión del tiempo...

¿Qué tiempo hará el fin de semana en A Coruña? Pues más de lo mismo: tanto el sábado día 25 como el domingo 26 transcurrirán con alternancia de nubes y claros, sin rastro de lluvia a la vista, y con máximas que oscilarán entre los 17 y los 20 grados.

A partir del lunes día 27 A Coruña y toda Galicia encaran la recta final de abril todavía bajo la influencia del anticiclón, lo que significa tiempo estable y baja probabilidad de precipitaciones. Tampoco se esperan cambios en las temperaturas, que registrarán un leve ascenso durante las jornadas del lunes y el martes, dentro de valores propios de esta época del año. Los pronósticos de Aemet y Meteogalicia no prevén novedades como mínimo durante una semana a partir de hoy, así que hasta el festivo del viernes 1 de mayo, incluido, toca disfrutar de la mejor versión de la primavera en A Coruña.

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Previsión del tiempo en A Coruña, en la web de la Aemet.

Previsión del tiempo en A Coruña, en la web de la Aemet. / LOC

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