El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus "principales focos" en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros

Los coruñeses que caminan por el paseo marítimo a la altura del cementerio de San Amaro y Durmideiras pasan a poca distancia de uno de los principales focos en Galicia de un alga invasora. Se trata de la Rugulopteryx okamurae, una planta submarina nativa de las costas de Japón que avanza por las costas españolas y que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, ha invadido ecosistemas nativos "de manera muy agresiva", causando una "gran disminución de la biodiversidad" en algunas zonas. Aunque es más conocida su presencia en el Mediterráneo, en los últimos años también se ha extendido por Galicia, y, según explican fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en la costa ante la zona de Durmideiras y Pelamios se encuentra "uno de los focos principales de Galicia".

Como adelantó este diario, la Confraría de Pescadores e Mariscadores tenía ya localizada en 2024 la colonia en un banco de arena próximo al cementerio de San Amaro, con un plan de trabajo con la Xunta y expertos universitarios para analizarla. Según señalan fuentes de Medio Ambiente, un grupo de expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han realizado trabajo de campo, y, de acuerdo con los últimos datos, el foco tiene "una importante densidad", pues el alga cubre las rocas submareales, es decir, las que permanecen sumergidas en la marea baja.

Expansión y nuevo estudio

También se ha localizado su presencia en otros puntos "en cantidades moderadas", bien creciendo en charcas que se forman con la marea baja o como material que llegó a la costa de Oleiros. Se trata de episodios "que parecen responder a la dispersión de material desde ese foco principal de Durmideiras-Pelamios".

Ensenada de San Amaro, con la playa y el Club del Mar, desde la bajada del paseo marítimo. / Carlos Pardellas

El proyecto de investigación, que lleva por nombre Algasdet y se realizó dentro de la red Redemar, con financiación de la Consellería do Mar, está realizando un nuevo muestreo que se prolongará hasta junio. La Xunta indica que se van a tomar muestras de agua y sedimento de 90 localidades de la costa gallega para detectar rastros de la planta "mediante técnicas innovadoras de ADN". En el caso de que estos trabajos detecten nuevas poblaciones consolidadas, se dará aviso a la red de alerta temprana de especies invasoras.

Un crecimiento "sin precedentes respecto a invasiones anteriores"

Y es el que el alga supone un peligro para las especies nativas. Está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboró una documento con la estrategia para su "gestión, control y posible erradicación". El texto alerta de que las colonias de la especie aumentan rápidamente, con "un desarrollo muy explosivo" que acaba ocupando "la mayoría de los sustratos duros del lecho marino en aquellas áreas donde la especie está presente". Su crecimiento es "desmesurado, sin precedentes y nada comparable respecto a invasiones anteriores acaecidas en el litoral español por otras macroalgas".

La nueva especie invade las rocas próximas a la costa, y "está provocando un importante impacto ambiental". La "primera y más evidente consecuencia", siempre de acuerdo con el documento, es una "importantísima pérdida de biodiversidad", y a largo plazo puede haber "un cambio en la estructura y composición de especies". Además, la acumulación y descomposición de la gran biomasa que genera puede causar impactos indirectos en el ecosistema.