Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El contrato millonario de NostiánAcuerdo para adjudicar el hotel San Roque de BetanzosAforo completo en restaurantes por el Día de la MadreLas inversiones de Amancio OrtegaFamilias y docentes de A Coruña, ante la Lei de Educación DixitalPrimer piso compartido de usuarios de Down CoruñaLa previa del Burgos - DeportivoNueva área canina en el parque de Vioño
instagramlinkedin

El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus "principales focos" en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros

Un estudio financiado por la Xunta señala que una colonia con una "importante densidad" cubre las rocas próximas a este punto del paseo marítimo

La planta, de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, tiene un "desarrollo muy explosivo" y desplaza a especies nativas

Ensenada de San Amaro, con el polígono de Durmideiras al fondo, desde el paseo marítimo.

Ensenada de San Amaro, con el polígono de Durmideiras al fondo, desde el paseo marítimo. / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

A Coruña

Los coruñeses que caminan por el paseo marítimo a la altura del cementerio de San Amaro y Durmideiras pasan a poca distancia de uno de los principales focos en Galicia de un alga invasora. Se trata de la Rugulopteryx okamurae, una planta submarina nativa de las costas de Japón que avanza por las costas españolas y que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, ha invadido ecosistemas nativos "de manera muy agresiva", causando una "gran disminución de la biodiversidad" en algunas zonas. Aunque es más conocida su presencia en el Mediterráneo, en los últimos años también se ha extendido por Galicia, y, según explican fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en la costa ante la zona de Durmideiras y Pelamios se encuentra "uno de los focos principales de Galicia".

Como adelantó este diario, la Confraría de Pescadores e Mariscadores tenía ya localizada en 2024 la colonia en un banco de arena próximo al cementerio de San Amaro, con un plan de trabajo con la Xunta y expertos universitarios para analizarla. Según señalan fuentes de Medio Ambiente, un grupo de expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han realizado trabajo de campo, y, de acuerdo con los últimos datos, el foco tiene "una importante densidad", pues el alga cubre las rocas submareales, es decir, las que permanecen sumergidas en la marea baja.

Expansión y nuevo estudio

También se ha localizado su presencia en otros puntos "en cantidades moderadas", bien creciendo en charcas que se forman con la marea baja o como material que llegó a la costa de Oleiros. Se trata de episodios "que parecen responder a la dispersión de material desde ese foco principal de Durmideiras-Pelamios".

Algas Club del Mar

Ensenada de San Amaro, con la playa y el Club del Mar, desde la bajada del paseo marítimo. / Carlos Pardellas

El proyecto de investigación, que lleva por nombre Algasdet y se realizó dentro de la red Redemar, con financiación de la Consellería do Mar, está realizando un nuevo muestreo que se prolongará hasta junio. La Xunta indica que se van a tomar muestras de agua y sedimento de 90 localidades de la costa gallega para detectar rastros de la planta "mediante técnicas innovadoras de ADN". En el caso de que estos trabajos detecten nuevas poblaciones consolidadas, se dará aviso a la red de alerta temprana de especies invasoras.

Un crecimiento "sin precedentes respecto a invasiones anteriores"

Y es el que el alga supone un peligro para las especies nativas. Está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboró una documento con la estrategia para su "gestión, control y posible erradicación". El texto alerta de que las colonias de la especie aumentan rápidamente, con "un desarrollo muy explosivo" que acaba ocupando "la mayoría de los sustratos duros del lecho marino en aquellas áreas donde la especie está presente". Su crecimiento es "desmesurado, sin precedentes y nada comparable respecto a invasiones anteriores acaecidas en el litoral español por otras macroalgas".

Noticias relacionadas y más

La nueva especie invade las rocas próximas a la costa, y "está provocando un importante impacto ambiental". La "primera y más evidente consecuencia", siempre de acuerdo con el documento, es una "importantísima pérdida de biodiversidad", y a largo plazo puede haber "un cambio en la estructura y composición de especies". Además, la acumulación y descomposición de la gran biomasa que genera puede causar impactos indirectos en el ecosistema.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  2. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  3. La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
  4. La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional
  5. Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
  6. Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela
  7. Inés Rey defiende que el Concello de A Coruña ofreció alternativas para el concierto de El Último de la Fila que el promotor rechazó
  8. La fiesta anual de las peñas del Dépor será el uno de mayo: música y eventos confirmados

El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus "principales focos" en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros

El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus "principales focos" en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros

El peso de la edad y el impacto de la vivienda en Santa Margarita: "Cada vez hay más ruido y menos gente por la calle"

El peso de la edad y el impacto de la vivienda en Santa Margarita: "Cada vez hay más ruido y menos gente por la calle"

Del Ártico a A Coruña: el crucero 'Greg Mortimer' arriba con su especial diseño

Si no lo leo no lo creo: un galeón de ayer, pero hoy

Si no lo leo no lo creo: un galeón de ayer, pero hoy

Fernando Romay y el Dépor Genuine apadrinan la XXXI Carrera Alternativa en María Pita

Fernando Romay y el Dépor Genuine apadrinan la XXXI Carrera Alternativa en María Pita

Una nueva área canina en el parque de Vioño dará servicio a los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia

Una nueva área canina en el parque de Vioño dará servicio a los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia

Óleos inéditos de Luis Seoane para celebrar el 30 aniversario de su Fundación en A Coruña

Óleos inéditos de Luis Seoane para celebrar el 30 aniversario de su Fundación en A Coruña

Arde un colchón y basura acumulada en las escaleras de evacuación de un parking en Alcalde Marchesi

Arde un colchón y basura acumulada en las escaleras de evacuación de un parking en Alcalde Marchesi
Tracking Pixel Contents