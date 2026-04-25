Los posibles amores de Calderón de la Barca, en A Coruña al ritmo de Katy Perry, Rosalía y 'Grease'

Se apagan las luces y suena Hot n Cold, de Katy Perry. Tres actores de la compañía Deimos Teatro avanzan hasta el escenario bailando por el patio de butacas, y el público del salón de actos de Salesianos, en A Coruña —desconcertado al principio, animado después— acompaña la coreografía con sus propias palmadas, unas sonrisas sorprendidas salpicando sus caras aquí y allá. Tras el derroche inicial de energía, entre los tres intérpretes explican, con gran gestualidad, la historia que los asistentes están a punto de presenciar: la presumible —verídica o inventada— historia de los amores y desamores de don Pedro Calderón de la Barca.

"La obra trata sobre la posible vida, y remarco lo de posible vida, de Calderón de la Barca antes de hacerse sacerdote. Parece ser que los escritos de esa época dicen que Calderón escribía sobre el amor porque él nunca pudo triunfar en él. Entonces la obra retrata un momento de su vida, cuando se va a la guerra de Flandes, que esto tampoco es seguro; se enamora de dos mujeres y al final acaba perdiendo a ambas por ser un cantamañanas, básicamente", resume Pedro Fernández, cofundador de la compañía junto con Laura Pereira.

Con guiños como representar la canción de Grease You're the One That I Want, con Calderón como Travolta y Flérida —su primera amada— como Newton-John; o que doña Ana —segunda amada— cante La Perla, de Rosalía, los espectadores olvidaron que el relato al que estaban asistiendo se narraba en un verso muy exigente.

"Locura" es el término que, para Pereira, define a la perfección la esencia de la propuesta, que Fernández considera "muy Deimos": "Es una obra con ADN Deimos: loca, descabellada, frenética. No es una comedia donde te vayas a reír todo el rato: hay momentos de amor, momentos de enredo, momentos de risa...", sintetiza.

La representación en Salesianos este mes fue solo el pistoletazo de salida: el 13 de junio visitan la librería Galgo Azul, en A Coruña; y el 26 de septiembre viajan hasta el Auditorio Municipal de Vigo. Esta temporada también preparan la obra 'Criaturas', que llevan a la sala Gurugú, en A Coruña, este sábado, 25 de abril; repitiendo el 23 de mayo en la sala Materna de Santiago.

La doble cara del verso

Acostumbrados a representar comedias, dramas e incluso musicales, Calderón, ¿enamorado? es la obra con la que la compañía se sumerge de lleno en el mundo del verso. "No vale solo con recitarlo, sino que hay que interpretarlo, y eso es complicado, porque tiene una métrica, unos ritmos...", señala Fernández, quien establece el propio verso como "la mayor dificultad y el mayor placer" de la obra. "No puedes cambiar una palabra. Si tu personaje dice 'ofuscado', y en vez de 'ofuscado' dices 'molesto', ya estropeaste la rima, la métrica, el ritmo", añade.

No estando acostumbrados a esta manera de aprenderse el guion —para ellos "el texto es un pretexto"—, les supuso todo un reto conseguir memorizarse los diálogos. "Para mí, lo más difícil fue saber qué estaba diciendo en cada momento. O sea, había veces que leía un soneto y decía: '¿qué acabo de leer? No he entendido nada'", recuerda Pereira, riendo. "Luego, a medida que lo vas leyendo y releyendo, vas entendiendo", indica, recordando algo que Fernández dijo al inicio de los ensayos: "Vosotros tenéis que entender muy bien lo que estáis diciendo, porque vosotros sois los que tenéis que hacer al público que lo entienda".

Pero, al mismo tiempo, hay posibilidades que solo ofrece este formato. "Es lo más bonito, porque es una forma muy ornamentada de decir las cosas. En vez de decir 'te quiero', dices una parafernalia de palabras y con adornos y referencias. Es precioso", opina Fernández, con quien concuerda Pereira: "Es súper elegante. El proceso es complicado, pero el resultado es tan bonito que vale la pena".

Contra la percepción del encorsetamiento del verso, Fernández pone en valor el proceso de salirse del camino en los puntos permitidos. "Yo soy de la opinión de que la originalidad está donde te la marque tu creatividad. Cuando empecé a dirigir la obra tenía mucho miedo de salirme del canon, y al final acabamos metiendo guiños actuales. Entonces, yo creo que siempre puedes actualizar algo respetando el verso", muestra.

La realidad de una compañía amateur

Grupo nacido en 2017 a raíz de la semilla de Pereira y Fernández, este último define Deimos como "un espacio seguro para expresar, para crear, para pasarlo bien", un lugar de entendimiento y donde se da rienda suelta a la pasión artística "sin ningún tipo de presión". Pereira añade una capa más a la descripción: "Para mí es algo más intangible, como un sueño".

Sin embargo, no todo es de color de rosas. Para Pereira, la palabra que resume la esencia del teatro amateur es "paciencia": "Paciencia de intentarlo e intentarlo y dedicarle tiempo", apuntando como base "estar en el mundillo" para enterarse de lugares donde actuar. "Es ir hablando con la gente, también, te van conociendo... Es un proceso. Para nosotros fue muy poco a poco, y a base de intentarlo", resume Pereira.

Otro aspecto importante es que nadie de la compañía se dedica profesionalmente al teatro. "Entonces claro, hay que compaginar vida personal, trabajo, estudios, con actuar. Coincidir todos que podamos en esa fecha, conseguir un sitio que esté libre en esa misma fecha...", expone Pereira. Fernández hace un apunte, indicando que ha notado "un salto de calidad" desde el 2024, a raíz de que el Banco Santander abriera una cuenta bancaria para asociaciones culturales. "Lo quiero mencionar por si hay alguna asociación cultural que desconozca esto. No te cobran comisiones. Nosotros antes de ese momento no estábamos constituidos como asociación, porque no podíamos mantener una cuenta bancaria, entonces no había ningún tipo de beneficio", comenta.

La barrera económica es, quizás, la que más respeto despierta a la hora de empezar, "y es ese mantenimiento de cuenta bancaria por la que se puede solicitar un espacio público estilo el Fórum para actuar, o poder cobrar una taquilla, o intentar ir a certámenes de teatro", anota Fernández. "Esa barrera económica nos impidió durante seis años y medio, siete, el poder dar ese salto de calidad", añade.