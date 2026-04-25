Del Ártico a A Coruña: el crucero 'Greg Mortimer' arriba con su especial diseño

Las aguas de A Coruña acogen este fin de semana tres singulares buques: el crucero Sapphire Princess, que deslumbra con su gran tamaño; el Greg Mortimer, con su diseño único; y el galeón Andalucía, una réplica de los navíos españoles del siglo XVII. El sábado, 25 de abril, la tripulación del Greg Mortimer y las autoridades de A Coruña realizaron el habitual intercambio de metopas en el interior de la propia embarcación. "Me gustaría presentarles a la persona más importante a bordo, nuestro chef", bromeaba el capitán del Mortimer.

Con una altura de nueve pisos, 120 pasajeros y 37 tripulantes, el crucero presenta unas dimensiones inferiores a las acostumbradas. Sin embargo, cuenta con un elemento exclusivo: su arquitectura X-Bow. "Es el primer barco de pasajeros en el mundo con este diseño", relata el capitán en un inglés con marcado acento europeo, refiriéndose al Greg Mortimer en femenino. "Está especialmente diseñada para hacer viajes de expedición en algunos de los entornos más extremos del mundo, ya que opera principalmente en aguas polares y frías", explica. La tripulación se muestra "contenta" por llegar a un clima más cálido y ofrecer a su clientela una "experiencia diferente".

El galeón 'Andalucía', en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña. / Casteleiro

La vida a bordo de sus pasajeros cuando navegan por aguas polares combina "desembarcos en el continente antártico y en las islas subantárticas, así como excursiones en zódiac". Además, cuentan con un programa educativo en el que los miembros de su equipo de expedición, "altamente cualificados", ofrecen charlas e instruyen a los viajeros sobre las zonas a visitar.

Antes del intercambio de metopas, y en representación del Ayuntamiento, el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, acercó a la tripulación del Greg Mortimer la esencia de A Coruña y los monumentos imprescindibles, haciendo referencia a la Torre de Hércules y al pequeño —pero acogedor— tamaño de la ciudad.

Diseño único

Con nueve pisos de altura, uno de los elementos protagonistas del barco es su cafetería, bautizada como Elephant Island Bar. Un olor a café encerrado entre dos ventanales con vistas al mar lo inunda todo; butacas y mesas en semicírculo sirven de antesala a la proa del Greg Mortimer, que disfruta de una inusual perspectiva de la Fundación MOP, en el muelle de la Batería, y Palexco, en el de Trasatlánticos.

En los pasillos, paneles explicativos con fotos de anteriores pasajeros del crucero, historia de diferentes regiones de España y de lugares remotos de los polos. El comedor, situado en el otro extremo, tiene capacidad para más de cien personas, y bajo las sillas adornan unas cadenas a usar en caso de oleajes bravos.

En el séptimo piso se encuentran la biblioteca y el gimnasio, que da paso a una terraza. Unas estructuras en forma de colmena protegen sillas y mesas de la climatología adversa y, en un nivel inferior, guardan 12 zódiacs para las expediciones por regiones árticas. En la parte superior del barco, además de dos jacuzzis al aire libre, está la única zona para fumadores. Todo en el Greg Mortimer está preparado para su itinerario habitual: la antártica y el ártico, haciendo escala en Noruega, Islandia y Groenlandia.

El plan para el sábado, 25 de abril, ofrece varias posibilidades a los pasajeros: a las 8.30 horas, un autobús partía hacia Ferrol. Los interesados en visitar Santiago, cogían otro bus a las 8.45; a las 9.20 el de Lugo; a las 9.30 otro para realizar una ruta cervecera por la ciudad. A las 16.15, todos deben estar a bordo de nuevo para continuar el viaje hacia Gijón.