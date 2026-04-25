El Concello de A Coruña renovará de forma integral la pista deportiva de A Falperra
La intervención está prevista para las próximas semanas y mejorará el pavimento, el sistema de iluminación y la dotación deportiva del espacio de uso comunitario
El Concello de A Coruña dará comienzo en las próximas semanas a las obras de mejora de la pista deportiva situada en la calle Falperra, en una intervención que perfeccionará de manera integral esta infraestructura de uso público.
La actuación cubre la necesidad de corregir diversas deficiencias provocadas por el uso y el paso del tiempo, tal y como refleja la memoria técnica del proyecto. Los trabajos se centrarán en paliar el deterioro del pavimento, mejorar y renovar el equipamiento deportivo —instalarán canastas de baloncesto—, renovar la iluminación —con luces LED— y corregir el cierre del perímetro. El plazo estimado de ejecución es de un mes, por lo que el complejo estará de nuevo disponible en un corto período de tiempo.
El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que siguen "atendendo as demandas" de la ciudadanía, "para mellorar os espazos deportivos de proximidade, que son fundamentais para fomentar hábitos saudables e a convivencia nos barrios".
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
- La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
- Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
- Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela