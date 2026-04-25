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El Concello de A Coruña renovará de forma integral la pista deportiva de A Falperra

La intervención está prevista para las próximas semanas y mejorará el pavimento, el sistema de iluminación y la dotación deportiva del espacio de uso comunitario

Cancha de baloncesto de la pista deportiva de A Falperra, en A Coruña

Cancha de baloncesto de la pista deportiva de A Falperra, en A Coruña / LOC

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña dará comienzo en las próximas semanas a las obras de mejora de la pista deportiva situada en la calle Falperra, en una intervención que perfeccionará de manera integral esta infraestructura de uso público.

La actuación cubre la necesidad de corregir diversas deficiencias provocadas por el uso y el paso del tiempo, tal y como refleja la memoria técnica del proyecto. Los trabajos se centrarán en paliar el deterioro del pavimento, mejorar y renovar el equipamiento deportivo —instalarán canastas de baloncesto—, renovar la iluminación —con luces LED— y corregir el cierre del perímetro. El plazo estimado de ejecución es de un mes, por lo que el complejo estará de nuevo disponible en un corto período de tiempo.

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El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que siguen "atendendo as demandas" de la ciudadanía, "para mellorar os espazos deportivos de proximidade, que son fundamentais para fomentar hábitos saudables e a convivencia nos barrios".

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