Decenas de personas se concentran en el Obelisco de A Coruña para pedir que pare la guerra contra Irán y Gaza

El Obelisco de A Coruña se convirtió, a las 12.00 horas de este sábado 25 de abril, en la ubicación de una de las concentraciones que la plataforma PararLaGuerra convocó 180 localidades de toda España contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y Gaza. Decenas de personas acudieron al acto, que incluyó la lectura de un manifiesto de la organización, firmado por entidades y partidos como PSOE, Sumar, UGT o CC. OO., además de personalidades como los gallegos Julia Otero, Gonzo o Antón Losada.

El texto empezó con un "no al Genocidio" y reclama "Palestina Libre", incidiendo en que no es deseable "ni terrorismo, ni genocidio". "Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EE. UU. e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional", señalan los promotores, que considera que estas acciones son "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial". En dicho texto, la organización también condena "con energía" el "régimen criminal de los ayatolás" y el "asesinato de miles de personas, especialmente en las movilizaciones de hace tres meses".

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"Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro. Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EE. UU. e Israel con el asesinato de miles de inocentes", continúa el manifesto, que llama a los demócratas a "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir un alto el fuego permanente, el fin de los ataques en Líbano, del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional".