La Diputación prepara mejoras en la seguridad de la carretera de Pocomaco al Birloque con la "voluntad" de cederla al Concello de A Coruña

La carretera provincial DP-0512 discurre desde Arteixo hasta O Birloque, cerca de la rotonda de Louzás, en A Coruña, pasando por el polígono de Morás, las inmediaciones de la Urbanización Breogán, Feáns, Mesoiro, la entrada de Pocomaco y O Martinete. Desde antes de la pandemia, la Diputación y el Ayuntamiento estudian su cesión al Concello, junto con la de otras vías provinciales, una transferencia que nunca se ha concretado aunque que el pleno municipal se ha manifestado a favor y se han entregado otras carreteras. Pero las dos administraciones siguen negociando, y fuentes de la entidad provincial confirman que están redactando un proyecto para mejorar la seguridad del tramo más próximo a la ciudad de A Coruña, entre la altura de Pocomaco y O Birloque. La voluntad, indica la Diputación, es "cederlo después al Ayuntamiento".

El BNG incluyó la carretera en una moción presentada para pedir inversiones en Mesoiro y Vío. La iniciativa nacionalista, que fue aprobada por unanimidad, pidió la mejora de las aceras de la vía a su paso por Mesoiro, "de forma que se garantice la accesibilidad universal", y mejorar la seguridad con "más elementos de calmado del tráfico". El concejal de Juan Ignacio Borrego, responsable del distrito que incluye al barrio, indicó que el Concello ya ha pedido la recepción de la infraestructura y había tenido una reunión reciente con la Diputación encaminada a pactarla y "poder actuar" sobre la vía.

"Buena sintonía" pero proyecto "por redactar"

Fuentes de la Diputación confirman a este diario que hace pocas semanas hubo un encuentro entre el departamento de Mobilidade del Concello y el de Vías y Obras de la entidad provincial, con "buena sintonía", en la que se habló de "cuestiones técnicas que es necesario mejorar" antes de una cesión.

La entidad provincial indica que se está "redactando el proyecto para definir estas mejoras", y señala que no se puede hablar aún "de plazos ni precios", aunque sí de "la voluntad de mejorar la seguridad del vial y cederlo después al Ayuntamiento". Las mismas fuentes puntualizan que las mejoras no afectan al conjunto de la vía, sino solo al kilómetro y medio entre la entrada del polígono de Pocomaco y O Birloque, por lo que en la futura transferencia también habrá que definir qué porción exacta de la carretera se transfiere.

Años de tramitación

En 2023, en el debate de una moción presentada por el Bloque para pedir la mejora de la seguridad de la vía y su cesión al Concello, la concejala Nereida Canosa ya indicaba que el Ayuntamiento había transmitido a la Diputación las necesidades de la vía y que se estaban “estudiando las posibilidades de traspaso”. Y, ya antes de la pandemia, el Concello entabló negociaciones con la entidad provincial para asumir la titularidad de los tramos de vías provinciales en el municipio, entre ellos la DP-0512, que en aquel entonces eran ocho.

Y aunque el traspaso de la vía que conecta Arteixo y O Birloque sigue pendiente, sí se realizaron otras transferencias. Tras un acuerdo entre las dos administraciones en marzo de 2022, se materializó el traspaso de tres vías, de la que la más larga es la carretera de San Pedro de Visma a Mazaído, con cerca de 2.400 metros. La entidad provincial también cedió al Concello cerca de 500 metros de vía de acceso al sanatorio de Santa Gema, en Palavea, y unos 900 metros de la carretera de Agrela a A Moura.