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Deporte inclusivo

Fernando Romay y el Dépor Genuine apadrinan la XXXI Carrera Alternativa en María Pita

Los participantes recorrerán 6 km que podrán realizar corriendo, andando, en bicicleta o en patines

El exjugador de baloncesto Fernando Romay.

El exjugador de baloncesto Fernando Romay. / EP

RAC

El exjugador de baloncesto Fernando Romay y el equipo del Dépor Genuine apadrinan este domingo 26 en la plaza de María Pita la XXXI Carrera Alternativa, una prueba de carácter inclusivo organizada por la Asociación Galega de Xestión Deportiva que cuenta con el apoyo del Concello y la Diputación de A Coruña para fomentar hábitos saludables y reforzar el valor de la igualdad.

Los participantes saldrán de la meta a las 11.00 horas para recorrer 6 km que podrán realizar corriendo, andando, en bicicleta o en patines. Al finalizar, habrá actividades y un sorteo de regalos.

“Eventos como la Carrera Alternativa muestran el valor del deporte como espacio de encuentro y convivencia, en el que compartir una experiencia común”, subraya el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

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Con cerca de 40.000 participantes a lo largo de su trayectoria, la Carrera Alternativa se ha consolidado como un referente del deporte inclusivo desde su creación en 1996.

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