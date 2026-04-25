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Un galeón de ayer, pero hoy

El galeón Andalucía atracado en el muelle de Calvo Sotelo.

El galeón Andalucía atracado en el muelle de Calvo Sotelo. / Casteleiro

Antón Peruleiro

El galeón Andalucía permanece atracado en el muelle de Calvo Sotelo como si llegase del mismo pasado siglo XII. Esta embarcación es una réplica de los grandes barcos españoles de la época. A diferencia de antaño, el público puede subir a este museo flotante y recorrer su cubierta en horario de visitas, entre las 10.00 y las 20.00 horas hasta este domingo. Las tarifas, que varían y cuentan con bonos, irán al cofre del barco.

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