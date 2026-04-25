Tres gigantes empresariales tienen la lupa en A Coruña por el contrato de 642 millones de Nostián

Este viernes, el Concello de A Coruña publicó en línea la información actualizada del concurso para gestionar planta de tratamiento de residuos de Nostián, un macrocontrato con un valor calculado en más de 642 millones de euros para los próximos 25 años. Las empresas que quieran concurrir tendrán hasta el 8 de junio para presentar sus ofertas, pero tres gigantes del sector ya han mostrado su interés y presentado alegaciones en un paso anterior de los trámites, si bien esto no los obliga a concurrir ahora. Entre ellos está Urbaser, una multinacional con decenas de miles de empleados que participa en la actual concesionaria de la planta, con el contrato caducado desde 2020, y Valoriza, otra gran empresa del sector que fue propiedad de Sacyr y que ahora posee Morgan Stanley.

La lista se completa con el grupo FCC, conocido sobre todo por su actividad inmobiliaria pero con múltiples concesiones relacionadas con los residuos. Competirán por un contrato en el que, después de sus alegaciones, el Concello de A Coruña subió el gasto previsto en más de un 24%, de algo menos de 273 millones en los próximos 25 años a más de 338,5. La concesionaria no solo recibirá ingresos del Concello de A Coruña: varios municipios de la comarca también llevan sus residuos a la planta a través del Consorcio As Mariñas, y también se cuentan para el valor del contrato.

Cerca de 10.000 millones de facturación

El grupo FCC, entre cuyos accionistas han figurado Carlos Slim, Esther Koplowitz o Bill Gates y su esposa, consiguió unos ingresos de más de 9.700 millones de euros en 2025. Ese año puso a su sección medioambiental una nueva marca, FCC Enviro, y, según la propia empresa, recientemente ha conseguido un contrato de limpieza viaria y recogida de residuos en Granada por 740 millones de euros en los próximos 15 años, y renovó otro de puntos limpios y alcantarillado en L´Hospitalet de Llobregat por 400 millones en una década. También se presentó al contrato de recogida de residuos de A Coruña.

En sus alegaciones, la empresa citó un informe de la Oficina Nacional de Evaluación, que consideraba que los cálculos originales del Concello hacían que la concesión no fuese rentable. El Ayuntamiento aceptó parcialmente algunas de sus demandas, y estableció que no se contabilice el compost de mala calidad que se envíe a vertedero a efectos de calcular los pagos mensuales o realizar ofertas. También realizó cambios en el modelo de cálculo de los abonos y, ante las quejas por el riesgo de que baje la demanda por motivos como la salida de otros Ayuntamientos como clientes, estableció un canon que varía en función del volumen que entra, de forma que si cae el material se pague más por tonelada.

Servicio a doce millones de personas

Valoriza fue una filial de Sacyr, pero se vendió a la plataforma de inversión Morgan Stanley. Está entre las principales empresas del sector medioambiental que operan en España, con una cifra de negocio en torno a los 774 millones de euros, y da servicio a unos 12 millones de personas en España y el extranjero. Fue una de las empresas que optó al concurso de recogida de residuos de A Coruña, y fue contratada para realizar servicios extraordinarios.

Entre sus alegaciones pidió algunas medidas que fueron desestimadas, como que se garantizase que el Consorcio As Mariñas, que agrupa a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, siga siendo cliente de Nostián, o un acuerdo institucional con Sogama. El Ayuntamiento dio respuesta a otras de sus peticiones con el mecanismo de canon variable, y actualizó el coste de gestión del material que se envía a vertedero, que pasó de 72 a 94 euros.

Unas 150 plantas de tratamiento

Urbaser, que participa en la concesionaria actual de Nostián, fue una filial de ACS, pero pasó a manos de fondos internacionales como la china CNTY. Este año Platinum Equity vendió la compañía a la estadounidense Blackstone Infrastructure y a la sueca EQT, que actualmente la poseen al 50%. Sus ingresos de 2024 llegaron a los 2.400 millones de euros, y cuenta con 50.000 empleados y más de 150 plantas de tratamiento de residuos.

La compañía propuso un modelo alternativo de pago al concesionario, que incluía dos cánones fijos, de amortización y personal, otro fijo de otros costes y un cuarto variable, que se desestimó. El Concello también rechazó, como pedía la empresa, incluir las podas, el papel, el cartón y el vidrio entre los residuos por los que se abona canon. Sí aceptó que una parte del canon, que se entiende que se dedica a pagar las inversiones que realiza la concesionaria, no se vea afectado por el grado de cumplimiento de los compromisos que aceptó el concesionario.