Laura Márquez se sube en silla de ruedas al escenario del teatro Colón de A Coruña con ayuda de Carolina Iglesias

La lesión que dificulta a la guionista y humorista Laura Márquez estar de pie no afectó al espectáculo que dio este sábado en el Teatro Colón de A Coruña. La andaluza participaba en la gala Animus Iocandi del Encontro Mundial de Humorismo (EMHU), con el coruñés David Perdomo e Ignatius Farray, y tuvo que entrar y salir de las tablas en silla de ruedas, aunque en algún momento del espectáculo se puso de pie con ayuda de unas muletas. A moverse en la silla la ayudó por su amiga Carolina Iglesias, a la que conoce desde hace años y que este domingo, Día Internacional del Humor, estará en el Palacio de la Ópera en el estreno en Galicia de Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición, con su compañera de programa Victoria Martín. Más de 1.600 asistirán al espectáculo, que ya tiene las entradas agotadas.

Además del espectáculo de Animus Iocandi, el Colón es el escenario este sábado del estreno en Galicia del nuevo espectáculo del cómico venezolano Natutria, y la sede de Afundación la del estreno absoluto de Contra todo pronóstico, de Barbara Grandío. Este domingo actuarán en el Colón Miguel Lago y Roberto Vilar, presentando su obra Pintando a mona xuntos, a las 17.30 y las 20.00 horas.