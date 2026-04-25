Óleos inéditos de Luis Seoane para celebrar el 30 aniversario de su Fundación en A Coruña

La Fundación Luis Seoane celebra su 30 aniversario con una exposición que saca a la luz 55 óleos de la colección institucional que no se mostraban al público desde hace más de una década, de los que 38 nunca habían sido expuestos en salas. La selección de piezas invita a profundizar en la pintura de Seoane y en su lenguaje pictórico, además de dar continuidad a la labor de difusión y el estudio de su obra llevado a cabo por la Fundación desde 1996.

La exposición ‘Seoane reencontrado. Óleos 1945 - 1977’, que estará abierta al público durante un año a partir del próximo 14 de mayo, comienza con una selección de óleos realizada por el artista durante la segunda mitad de los años 40 como ‘O ermitán’ (1945), ‘Cabeza de campesiño’ (1946), ‘O sombreiro verde’ (1948), ‘Pensando na beira do mar’ (1948) y ‘Falando’ (1948). Se trata de los primeros pasos del pintor, en los que emplea una gama cromática limitada de grises y marrones combinados con tonalidades rosas, amarillas, verdes y azules suaves, poco saturadas, que aplica a través de una pincelada espesa.

Con el cambio de década, aparecen las primeras variaciones en el tratamiento de la perspectiva, que se simplifica. También en el uso del color, que se amplía y se intensifica, y en la utilización del trazo para la organización de elementos dentro del lienzo, una evolución que se hace evidente en óleos como ‘Pelando papas’ (1950).

La colección continúa por un periodo que se prolonga casi 15 años en el que Seoane desarrolla por completo su lenguaje pictórico, caracterizada por la aparición de grandes masas de color y de segmentos gráficos, fruto de su actividad como muralista. Esta etapa se abre con los óleos realizados en el año 1958 ‘Muller levando unha gran cesta’, ‘A discusión’, ‘Cabeza con canasto’ y cuadros poco conocidos como 'Figura’ (1964), que se expone por primera vez en la Fundación.

El recorrido se presenta como una disposición cronológica de las obras para mostrar la evolución de la pintura del artista a los nuevos espectadores, y a aquellos familiarizados con su obra les permite reconocer sus características estéticas.

La exposición ofrece la posibilidad de realizar una lectura diferente de la práctica artística de Seoane gracias a la presencia de óleos de carácter más experimental, poco habituales en su producción, como ‘Cargando cun bulto’, ‘Figura con fondo vermello’ (1959), ‘Xogo con espátula’ (1962) o ‘Abstracción I’ (1962).

Su trabajo como grabador, editor y muralista le facilita el contacto con distintas soluciones y materiales que lo llevan a experimentar con texturas, lo que confiere a sus piezas un carácter excepcional. “Non trato de facer unha pintura lavada, senon de fuxir de calquera clase de texturas que distraigan a intensidade do ton plano”, afirmaba el propio Luis Seoane.

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La exposición recoge además aspectos biográficos del artista como el retrato de Alfredo Cáceres, el marido de la escritora uruguaya Esther de Cáceres, ambos amigos de Luis y Maruja; o el homenaje que Seoane le rinde en 1970 a cuatro estrellas del cine mudo en una serie de retratos que no se exponían juntos desde hace más de tres décadas. Regresa también la obra ‘Figura en interior’ (1950), presente en la muestra inaugural de la sede definitiva de la Fundación Luis Seoane, que regresa ahora a la sala principal de exposiciones.