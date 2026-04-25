Acción social
Padre Rubinos, AECC y Aspronaga, galardonadas por la Diputación de A Coruña
Son tres de las seis entidades distinguidas en los galardones de Boas Prácticas en Servizos Sociais, que también han reconocido a la Fundación Hospitalarias, la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia y la Fundación Érguete
La Institución Benéfico-Social Padre Rubinos, Aspronaga, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Fundación Hospitalarias, la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia y la Fundación Érguete Integración son las entidades reconocidas en los V Premios de Boas Prácticas en Servizos Sociais de la Diputación de A Coruña, entregados, este viernes, en Palexco.
Los galardones, que reconocen el trabajo de entidades y profesionales del ámbito social que contribuyen a mejorar la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, distinguieron, en esta edición, seis iniciativas que destacan por su impacto social, su capacidad de innovación y su compromiso con el avance de los servicios sociales.
Iniciativas premiadas
Entre las entidades coruñesas, el premio a la trayectoria fue para la Institución Benéfico-Social Padre Rubinos, en reconocimiento a sus más de cien años de compromiso con la atención a las personas más desfavorecidas, adaptándose a las necesidades de cada época y consolidándose como una referencia en el ámbito social de la provincia.
Los galardones reconocen el trabajo de entidades y profesionales del ámbito social que contribuyen a mejorar la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables
Aspronaga fue distinguida por el proyecto Telebaró, una propuesta que emplea la tecnología para favorecer la comunicación y la participación de las personas con discapacidad intelectual, potenciando su autonomía y su inclusión social.
La AECC, por su parte, fue reconocida por sus Clubes de Saúde, una iniciativa que busca promover hábitos de vida saludables y ofrece apoyo integral a las personas pacientes y a sus familias, especialmente en entornos rurales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
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