Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: "Llevamos más de un mes y medio llenos"

Quienes pretendan comer fuera el Día de la Madre y no hayan hecho aún su reserva van a tener difícil encontrar un sitio para celebrar la efeméride. "No debe de haber mesa en ningún restaurante de A Coruña", dice Laura García, la encargada de la Raxaría As Neves.

El local de la Ronda de Outeiro lleva ya "una temporada" con la agenda completa, al igual que la mayoría de los establecimientos de otros barrios de la urbe. En el centro, por ejemplo, Alberto Prieto ya tiene hasta un listado de comensales que aguardan, esperanzados, alguna anulación de último momento. "Nosotros llevamos más de un mes y medio llenos. Tenemos a 54 personas en la lista de espera", apunta desde su negocio en Comandante Fontanes.

Ni siquiera los que doblan turnos en las comidas tienen sitio para las reuniones de grupo que se suelen dar en estas fechas. En la parrillada Milongas del parque Europa, donde se hacen reservas tanto a las 13.15 como a las 15.30 horas, ya han cubierto todas las mesas grandes, aunque siempre "dejamos un margen de 20 o 30 personas que vengan a última hora".

El que habla es, Lázaro Cancio, encargado de la recepción en el local, que espera recibir a más de 200 comensales ese domingo. Aunque los días que orbitan la esperada fecha también rozan el lleno. "El 1, el 2 y hasta el 4 -cuando muchos niños no tienen cole-, aumentan las reservas. En ese periodo reforzamos el equipo, porque no debe fallar nada".

Los coruñeses, previsores para celebrar el Día de la Madre

Dicen desde los negocios de hostelería que los coruñeses cada vez reservan antes para este tipo de eventos. En algunos incluso con meses de margen, como en el restaurante La Penela, donde algún cliente llegó a llamar "con hasta dos meses de antelación".

En el Milongas, el teléfono ha llegado a sonar en marzo. "El año pasado nos llamaron ese mes para reservar, me sorprendió que la gente fuera tan previsora. En general, todos los fines de semana tenemos este volumen de comensales, pero que un fin de semana esté lleno unos meses antes es raro", indican.

Además de la carne asada, el reclamo en su caso es el detalle que tienen con las madres que escogen el local para festejar su fecha. Proyectarán un vídeo en su honor, colocarán flores y repartirán tarjetas "para que la gente se sienta bien" durante la velada.

Una empleada de la parrillada Milongas, en A Coruña, consultando las reservas por el Día de la Madre. / Gus de la Paz

En la Raxaría As Neves, por su parte, saben que en la cocina tocará sacar algo más que su famoso raxo. "Las almejas y los langostinos siempre caen más que otros días, igual que el pescado", cuentan desde el local, que ofrece una alternativa para los más procrastinadores.

Los que no encuentran mesa en el negocio de la Ronda de Outeiro optan por llevarse la comida a casa y celebrar allí la efeméride con el sabor del restaurante. Aunque, si se quiere evitar fregar los platos, uno siempre puede jugársela y confiar en que la suerte le sonría en el último momento.

Dicen desde el local de La Penela que, en ocasiones, esas cosas ocurren. "A veces hay alguna anulación de última hora y justo llama alguien al rato. Pero el de la Madre es de esos días en los que piensas: si el restaurante fuera más grande, metía a más gente".

El primer domingo de mayo, el día grande de la hostelería

El homenaje a las madres es uno de los días más fuertes para los hoteleros coruñeses. Así lo asegura Prieto, que tiene esta "potentísima" cita marcada en rojo en el calendario de El del Alberto.

Después, dice, "llegan los congresos", que "ayudan" a salvar un mes que, este año, ya no cuenta con más festivos hasta las vacaciones de verano. En junio, la Raxaría se llena de comidas de graduación y despedidas de las actividades escolares, cuyos jóvenes miembros disfrutan del parque infantil del local mientras los padres brindan relajadamente.

San Juan es otra fecha de oro, al igual que el resto del periodo estival. Solo hay un breve desierto desde septiembre hasta el inicio de las cenas navideñas, que se está volviendo, curiosamente, cada vez más pequeño.

Cuentan en La Penela que algunos están llegando a organizar las primeras comidas de empresa a finales de octubre o primeros de noviembre. Lo que opinan los empleados no se sabe, pero sí la hostelería: "Cuanto más separe la gente sus reservas, más podrá entrar en el restaurante".