Vecinos del Agra, en A Coruña, protestan contra el nuevo parque del Observatorio y el proyecto de urbanización

La protesta de los vecinos de Agra del Orzán recorrió este sábado el barrio para reclamar más zonas verdes y rechazar el plan urbanístico previsto para el ámbito del Parque del Agra, que prevé unas 400 viviendas. La marcha, convocada por la Asociación Veciñal Agra, salió del número 66 de la calle Barcelona y avanzó hacia el nuevo parque del Observatorio abierto por el Ayuntamiento, contra el que también mostraron su disconformidad, entre gaitas y panderetas que acompañaron las consignas contra el proyecto municipal.

Al frente de la movilización estuvo, entre otros, el artista Xurxo Souto, una de las caras conocidas de la protesta, en la que también se pudo ver a la candidata a la Alcaldía por el BNG, Avia Veira, y a la concejala nacionalista Mercedes Queixas. El pasado 10 de abril, el Gobierno local retiró del pleno la modificación al no tener atados los apoyos necesarios para sacarla adelante y pactó con el BNG aplazarla hasta mayo y abrir una mesa de trabajo con participación vecinal. Los nacionalistas defendieron entonces que el documento presentaba "moitas deficiencias", que incluso los informes técnicos advertían de problemas y que debía rebajarse la edificabilidad prevista, aunque sin cerrar la puerta a que pudiera haber alguna vivienda en el ámbito.

Décadas de promesas

El malestar vecinal se concentra en un proyecto que, según la asociación, no responde a las necesidades de uno de los barrios con mayor población de la ciudad. Margarita García, vecina del Agra desde hace más de 30 años, resumió el hartazgo acumulado durante la marcha: "Levaban décadas dando largas sobre o proxecto do parque. Agora abriron un espazo mínimo e hai un proxecto para facer vivendas. É un dos barrios con maior poboación e menos zonas verdes, polo que non estamos de acordo con este proxecto".

Margarita García, vecina del Agra con su pandereta durante la protesta / Casteleiro

La vecina recordó que la protesta viene de lejos: "Desde que marcharon as Adoratrices de alí dixeron que ían facer un parque. A asociación veciñal leva loitando e non hai maneira de conseguilo. Agora fixeron este proxecto, que queda escaso e que parece que fixeron para taparnos a boca".

Pilar Vidal, vecina del barrio desde los 14 años, señaló que con la movilización espera que el proyecto pueda modificarse: "Levo escoitando promesas desde hai moitos anos. Levamos protestando todos os xoves, chovera ou fose festivo, e agora póñennos un banquiño. O barrio ten necesidade de vivenda, pero tamén de parques, porque os maiores e os nenos temos que ir para algún sitio".

Pilar Vidal, vecina del Agra que mostró su disconformidad con el proyecto / Casteleiro

La Revolución ‘coruñesa’ de los Claveles

La llegada del nuevo parque del Observatorio coincidió con el 25 de abril, día en el que en la vecina Portugal se conmemora el aniversario de la Revolución de los Claveles, que trajo la democracia al país en 1974. Los vecinos portaron claveles con motivo de esta fecha y llegaron a entonar Grândola, Vila Morena, el himno que prendió la revolución, a su llegada al nuevo parque del Observatorio.

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Allí también cantaron Caeu o muro al ritmo de Quen teña viño, una canción creada para la ocasión en la que denunciaron el mal estado del parque: "Non temos parque, o que temos é un parquiño. Non temos parque e conseguilo depende de ti, veciño", decía una de las estrofas.