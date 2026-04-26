Caamaño&Ameixeiras se unen a Xoel López para celebrar el San Juan de A Coruña en Noites do Porto

El grupo gallego Caamaño&Ameixeiras se suman al cartel de Noites do Porto para celebrar la tradicional noche de San Juan en A Coruña el próximo 23 de junio.

El dúo gallego estará en el muelle de Batería para compartir una jornada festiva de música junto al coruñés Xoel López, que será otra de las actuaciones de una noche con claro sello gallego.

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Las entradas para esta jornada musical ya están a la venta en Ataquilla y Ticketmaster.