El Concello de A Coruña finaliza el ajardinamiento del Mirador de Os Castros
La actuación cuenta con una inversión de 18.000 euros
A Coruña
El Concello de A Coruña ha completado el ajardinamiento del Mirador de Os Castros con la regeneración de la zona verde situada sobre el túnel, entre el mirador y la avenida de Oza.
La actuación, con una inversión de más de 18.000 euros, sustituye especies con problemas de adaptación por variedades xerófilas, más resistentes a la falta de agua y al viento, como distintos tipos de aloe. «Hay que estudiar que especies se adaptan mejor a cada espacio», señaló la concejal a de Infraestruturas y Movilidad, Noemí Díaz.
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