Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL: O Deportivo da CoruñaSubida salarial récord en los convenios de A CoruñaRadiografía del barrio de Santa MargaritaEl desmontaje del puerto petrolero de Repsol, para 2027La crónica del Burgos 1 - 1 DeportivoUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEl alga asiática que invade Galicia
instagramlinkedin

El Concello de A Coruña finaliza el ajardinamiento del Mirador de Os Castros

La actuación cuenta con una inversión de 18.000 euros

Ajardinamiento del Mirador de Os Castros

Ajardinamiento del Mirador de Os Castros / LOC

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña ha completado el ajardinamiento del Mirador de Os Castros con la regeneración de la zona verde situada sobre el túnel, entre el mirador y la avenida de Oza.

La actuación, con una inversión de más de 18.000 euros, sustituye especies con problemas de adaptación por variedades xerófilas, más resistentes a la falta de agua y al viento, como distintos tipos de aloe. «Hay que estudiar que especies se adaptan mejor a cada espacio», señaló la concejal a de Infraestruturas y Movilidad, Noemí Díaz.

TEMAS

  1. Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion | Barcia entra en el once titular
  2. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  3. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  4. Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
  5. Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
  6. No habrá pleno de abril en Oleiros: 'Non vou malgastar os cartos públicos pagando asistencias sen sentido
  7. Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion
  8. Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela

El Concello de A Coruña finaliza el ajardinamiento del Mirador de Os Castros

El Concello de A Coruña finaliza el ajardinamiento del Mirador de Os Castros

La ingeniera informática Virginia Mato, de la Universidade da Coruña, gana el Premio Ada Byron: "No buscamos igualdad, buscamos representación"

Vecinos del Agra, en A Coruña, protestan contra el nuevo parque del Observatorio y el proyecto de urbanización

Vecinos del Agra, en A Coruña, protestan contra el nuevo parque del Observatorio y el proyecto de urbanización

Repsol retomará el desmontaje del puerto petrolero de A Coruña a finales de 2027 con el término de su concesión

A primeira observación científica dunha eclipse en Galicia tivo lugar en 1792

A primeira observación científica dunha eclipse en Galicia tivo lugar en 1792

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de abril

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de abril

Carolina Iglesias y Victoria Martín de 'Estirando el chicle' agotan entradas en el Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña: "Si vamos a aportar algo al mundo, que sea distinto"

Los convenios de 2026 en A Coruña son los que proyectan una mayor subida salarial de toda España impulsados por el de limpieza

Los convenios de 2026 en A Coruña son los que proyectan una mayor subida salarial de toda España impulsados por el de limpieza
Tracking Pixel Contents