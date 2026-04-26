El Concello de A Coruña finaliza el ajardinamiento del Mirador de Os Castros

El Concello de A Coruña ha completado el ajardinamiento del Mirador de Os Castros con la regeneración de la zona verde situada sobre el túnel, entre el mirador y la avenida de Oza.

La actuación, con una inversión de más de 18.000 euros, sustituye especies con problemas de adaptación por variedades xerófilas, más resistentes a la falta de agua y al viento, como distintos tipos de aloe. «Hay que estudiar que especies se adaptan mejor a cada espacio», señaló la concejal a de Infraestruturas y Movilidad, Noemí Díaz.