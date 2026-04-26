Los convenios de 2026 en A Coruña son los que proyectan una mayor subida salarial de toda España impulsados por el de limpieza

Subida salarial récord de España en los convenios de A Coruña. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los 37 convenios registrados hasta marzo de este año en la provincia de A Coruña incluyen una subida salarial media del 4,3% en sus efectos para 2026. Estos datos no significan que todos los trabajadores vayan a crecer su sueldo en esta proporción, pues estos convenios solo agrupan a algo menos de 18.200 trabajadores, pero el incremento es muy superior de la media de España, del 2,92%. Ninguna otra provincia o autonomía llega al 4%. Aunque el Ministerio no desagrega los datos por convenio, fuentes sindicales apuntan a que la explicación pasa por el nuevo acuerdo inscrito este año y que afecta al sector de la limpieza.

Así lo indica el secretario xeral de UGT en la comarca de A Coruña, Ángel Iglesias, que considera que nuevo acuerdo "afecta a unas 10.000 personas trabajadoras" y contempla una subida salarial del 5,1% para 2026. "También se firmó el Convenio Provincial de Transporte de Viajeros, con una subida del 6,8%, aunque este afecta a menos personas trabajadoras", indica.

El secretario confederal de Emprego e Negociación Colectiva de CIG, Francisco González Sío, también apunta al pacto de limpieza y al de transporte de viajeros, aunque "é de eficacia limitada". "Os convenios sectoriais afectan a un número importante de persoas e suben bastante a media", señala. González Sío añade que habrá que esperar a final de año para tener datos definitivos pero que en los últimos ejercicios está habiendo "incrementos bastante altos" en los sueldos gallegos. "Nós consultamos o informe da Axencia Tributaria do mercado de traballo, e o salario de Galiza, que era dos máis baixos de España, está agora na metade de arriba" del listado, argumenta, algo que achaca a las movilizaciones de los trabajadores para reclamar mejores condiciones.

En cabeza de los pactos sectoriales

La mayoría de los convenios que figuran en la estadística del Ministerio para la provincia de A Coruña son de empresa, un total de 32, y los incrementos de sueldo están en el 2,48%, algo por debajo de la media nacional en este subgrupo, del 2,56%. Pero tienen un peso bajo en el volumen de trabajadores, pues entre todos afectan a menos de 2.900 empleados. La estadística solo cita un convenio de grupo de empresas actualizado este año, con una subida del 3,5% y 211 personas afectadas.

Pero los cuatro convenios sectoriales inscritos suman 15.076 afectados, y aquí se concentran las mayores subidas, con un 4,66%. El dato está muy por encima de la media nacional, del 2,96%, y queda a distancia de la siguiente provincia en la que la subida salarial es mayor, Ciudad Real, donde se registra un 3,89% de incremento. Entre los convenios sectoriales de alcance autonómico, los que más se acercan al dato coruñés son los del País Vasco, con un 4,08%.

Galicia, la quinta comunidad con mayores subidas

En parte por el impulso de A Coruña, Galicia está entre las comunidades en las que más suben los salarios medios, un 3,18%: solo lo superan el Baleares, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cantabria. Los convenios autonómicos tienen una subida inferior al promedio nacional, con un 2,91%, si bien los recogidos en la estadística suman poco más de 8.100 empleados.

Tras los de A Coruña, los convenios de Lugo son los que más suben entre los gallegos, un 3,42%, mientras que los ourensanos aumentan un 3,3%. Pontevedra queda por debajo del promedio español, con un 2,53% de alza.