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AGENDA A CORUÑA

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 26 de abril

Consulta la selección de propuestas en la agenda de ocio y cultura y haz tus planes

Estirando el chicle, con Carolina Iglesias y Victoria Martín.

Estirando el chicle, con Carolina Iglesias y Victoria Martín. / LOC

RAC

Tarde de humor con dos dúos de comedia

El EMHU celebra una nueva jornada con Estirando el Chicle de Carolina Iglesias y Victoria Martín y un doble espectáculo de Miguel Lago y Roberto Vilar.

18.30 horas en el Palacio de la Ópera y 17.30 y 20.00 en el Teatro Colón.

Doble sesión de teatro para los más pequeños

Caramuxo Teatro representará la obra Zapatos, una historia sobre una joven que se encarga de cuidarlos. Recomendada para mayores de un año.

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12.30 y 17.30 horas. Teatro del Andamio (Alcalde Suárez Ferrín, 10).

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