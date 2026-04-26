María Jesús García, limpiadora y sindicalista de A Coruña: "Conseguimos subir el sueldo un 5,1% pero seguimos en lucha contra la parcialidad"

María Jesús García lleva trabajando en el sector de la limpieza desde 1992 y conoce sus problemas: las jornadas parciales, la precariedad, los desplazamientos entre centros de trabajo que restan tiempo las trabajadoras de un sector que, explica, está fuertemente feminizado. Como sindicalista desde hace cerca de un cuarto de siglo y responsable de limpieza en UGT por A Coruña, participó en la "muy larga" negociación del nuevo convenio, que actualiza los salarios de este año un 5,1%. Afecta a "unas 10.000 personas trabajadoras", según los cálculos de García, que trabaja en A Coruña, y los sindicatos lo señalan como uno de los principales factores para que los convenios provinciales de este año en A Coruña incluyan las mayores subidas salariales de toda España.

La lucha para conseguirlo fue dura, pues aparte de la patronal provincial, explica García, hubo que sentarse con los representantes de la estatal, donde están "las empresas más fuertes y grandes del sector, las que nos lo ponen mucho más difícil". El anterior convenio había vencido en 2024 y se estuvo negociando hasta hace poco, con movilizaciones en A Coruña, Ferrol y Santiago. El pasado mes de diciembre los sindicatos plantearon una huelga en un puente y una movilización en el centro comercial Marineda City, y se consiguió desbloquear el acuerdo final. También "un día de asuntos propios retribuido", un "objetivo histórico que siempre pedíamos" porque existe en los pactos de otras provincias gallegas. Aunque no se pactaron incrementos salariales con retroactividad para 2025, la patronal sí aceptó un abono extraordinario.

"Es difícil que te amplíen jornada"

Y el sector, señala, mantiene problemas, con "salario y trabajo bastante precarios". "El mayor que tenemos es la parcialidad de las jornadas", indica. Por convenio, la jornada son 39 horas semanales, pero "hay mucha gente que tiene 10, otra 14, otra 30". Ampliar la jornada "es difícil", señala, pues "las empresas prefieren tenerte con jornadas parciales e ir contratando personal en vez de ir completando", e intentar reducir estos contratos parciales es una "lucha" del sector. También reclama poner "un mínimo" de tiempo por servicio, pues, pone como ejemplo, un cliente puede querer solo 35 minutos al día. Esto lleva a trabajadores que estén en varios sitios, sin que el desplazamiento cuente como tiempo de trabajo. "Estamos en la lucha para que vuelva a computar", indica, pues "cuando yo empecé en el sector venía en el convenio".

La limpiadora también reivindica su trabajo, pues señala que, como se vio en la época del coronavirus, "somos totalmente necesarios", desde los hospitales a las escuelas, desde los bancos a la Administración. Como "sector esencial" pide que se tengan en cuenta las condiciones de los empleados en los contratos que saca el sector público y que los fondos "realmente cubran al personal que está trabajando" sin que se acepten ofertas muy a la baja que los perjudiquen.