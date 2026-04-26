Miguel Lorenzo visita Os Mallos para escuchar las demandas de los vecinos

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, visitó hace unos días el barrio de Os Mallos, donde instaló una carpa informativa en la plaza Padre Rubinos para escuchar las demandas de los vecinos de la zona.

Según trasladó el Partido Popular, los residentes mostraron una «gran preocupación» por problemas como «la inseguridad, la rehabilitación, la falta de aparcamiento y el nulo mantenimiento».

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Lorenzo afirmó que Os Mallos «lleva siete años esperando soluciones por parte del Gobierno municipal». El popular defendió que el barrio necesita «un plan integral, no actuaciones puntuales». Entre las medidas que planteó están la policía de barrio, ayudas para rehabilitar, refuerzo de mantenimientos o mejoras de movilidad. «Lo que yo les he trasladado que haré si soy Alcalde», afirmó el portavoz popular.