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Rescate en barco en A Coruña: una embarcación recoge a una persona que se hirió mientras practicaba windsurf y la lleva al Náutico

Una vez en tierra fue trasladada en ambulancia

Real Club Náutico, a donde fue trasladada la persona herida. | Iago López

Real Club Náutico, a donde fue trasladada la persona herida. | Iago López

Enrique Carballo

A Coruña

Una persona resultó herida en la tarde de este domingo mientras practicaba windsurf ante la costa de A Coruña. Según indica el 112, una embarcación que se encontraba en la zona pudo recogerla "rápidamente" y la llevó al Real Club Náutico, en el puerto. Desde allí fue evacuada en ambulancia al hospital.

El servicio de emergencias señala que recibió la alerta poco antes de las 16.00 horas, y que informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia y la Autoridad Portuaria da Coruña, así como la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local y el servicio de Protección Civil.

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