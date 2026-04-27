Aviación
Un avión de Ryanair aterriza por primera vez en A Coruña en una operación comercial
Un Boeing 737 ha llegado procedente de Dublín y ha partido 37 minutos después hacia Lisboa
Un avión de la compañía irlandesa Ryanair ha aterrizado por primera vez en la historia del aeropuerto de Alvedro. El avión Boeing 737, procedente de Dublín ha aterrizado a las 16.11 horas de este lunes y ha salido hacia Lisboa a las 16.48 horas, 37 minutos más tarde.
Sin embargo, esta parada en la ciudad no estaba programada ni era esperada. Tampoco se debe a alguno de los desvíos que está recibiendo el aeropuerto coruñés estos días por el cierre del aeropuerto de A Lavacolla en Santiago. Por ahora se desconocen los motivos de esta parada en A Coruña.
Aunque el volumen de vuelos que ha recibido el aeropuerto coruñés durante el cierre de la terminal compostelana es elevado, Ryanair ha optado por no desviar las pocas rutas que mantiene con el aeropuerto de la capital gallega. A partir de la reapertura de A Lavacolla volverá a operar con Alicante, Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Tenerife, Dublín y Londres.
En cualquier caso, la llegada del vuelo RYR8487 queda como una imagen inédita para Alvedro: la de un avión de Ryanair aterrizando en la pista coruñesa en una operación comercial.
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