El BNG de A Coruña reclama al Concello el estudio pactado sobre el mercado inmobiliario y que establezca en qué barrios se prohibirán pisos turísticos

El Bloque acaba de presentar al Gobierno local tres iniciativas para pedir información sobre la situación inmobiliaria y cumplimiento de acuerdos anteriores. Según explicó su candidata a la Alcaldía, Avia Veira, en el acuerdo firmado con el PSOE para aprobar los presupuestos de este año figura una partida para realizar un estudio del parque inmobiliario de A Coruña, que al BNG no le consta que se hiciera, por lo que el grupo reclama "en que fase está". La edil nacionalista también pregunta si se realizó algo para dar cumplimiento a la moción del BNG aprobada en el pleno de diciembre, que insta al Gobierno local a realizar un estudio de los barrios saturados de viviendas de uso turístico en los que, según la ordenanza, se deberían prohibir nuevas aperturas. Los nacionalistas piden saber "cuántas denuncias o quejas vecinales" ha recibido el Concello por la existencia de pisos turísticos irregulares y cuántas inspecciones ha realizado.

Acerca del IBI, la ordenanza municipal recoge un recargo del 50% para las viviendas vacías, y Veira pregunta "a cantos inmóbeis se lles está a aplicar", a la vez que interroga al Gobierno local sobre si elaboró un censo de viviendas desocupadas. “A mobilización dos pisos baleiros e a súa incorporación á bolsa municipal de vivenda de aluguer é para o BNG unha clave fundamental para irmos resolvendo a crise habitacional”, destaca.

Veira defendió que su grupo se está marcando la agenda al Gobierno local en política de vivienda. “Fixémolo durante todo o mandato e queremos continuar a facelo”, remarcó, presentándolo como un anticipo de lo que el BNG “fará desde a Alcaldía” si gana las elecciones del año que viene. La oficina de atención a los vecinos en materia de vivienda que la semana pasada presentó la alcaldesa, Inés Rey, "non se tería creado sen o impulso do BNG”, reivindicó Veira, “como tampouco se tería promovido nin a Declaración de Zona Tensionada, incluída tamén no Acordo de Investidura a instancias do Bloque, nin a Ordenanza de Vivendas de Uso Turístico”. “Que se vaia prestar asesoramento desde o Concello ás persoas que viven de aluguer é unha iniciativa do BNG, que incluímos nos acordos de investidura de 2023 e nos orzamentarios de 2024 e 2026, neste último caso cun reforzo da partida económica”, reivindicó.