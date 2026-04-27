Falta de camiones en A Coruña: autónomos que paran por el alto precio del diésel y subidas del 20 o 30% en portes contratados

Incrementos de portes, falta de camiones y vehículos parados. La crisis energética que afecta a todo el mundo por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha llevado al bloque del estrecho de Ormuz, golpea directamente al transporte coruñés, según explica la presidenta de la agrupación de transporte Acotrades, Lucía Loureiro, con aumentos del 20 o el 30% para viajes contratados con antelación. "No hay camiones", señala, pues la tendencia en el sector es que cierren empresas y, ante la subida de los precios del combustible, los autónomos que tributan en el sistema de módulos están trasladando a estos meses las vacaciones fiscales que suelen realizar en verano.

El parón se debe a la forma en la que los autónomos abonan el IRPF y el IVA. Los que poseen negocios pequeños pueden pagar no en base a sus beneficios reales, sino en función de una cuota fija y con burocracia simplificada. Pero a partir de ciertos volúmenes de ingresos, facturación o compras tienen que pasar al método de estimación directa, que, según explica Loureiro, "no es tan ventajoso para ellos". La consecuencia es que en el transporte "la inmensa mayoría de autónomos están uno o dos meses al año sin trabajar, pues si lo hicieran se excederían de los límites". Habitualmente, señala la presidenta de Acotrades, aprovechan para no circular en agosto, o por Navidades. "Pero ahora no están trabajando aprovechando el precio del gasóil, que está prohibitivo", explica.

Las consecuencias, señala Loureiro, y se están produciendo incrementos de los portes. Según recuerda, es obligatorio "aplicar la cláusula de indexación del precio de gasoil con baremo sancionador para quien no lo haga". Según un Real Decreto de 2022,se producen a variaciones de más del 5% en el coste del combustible entre el día de la firma del contrato de transporte de carretera y la fecha en la que este se realice, el precio se ajusta, y Loureiro indica que "en contratos continuados la revisión es semanal". Según pone de ejemplo Loureiro, una tarifa pactada a fecha de 1 de enero, aplicando la cláusula de la semana del 13 al 19 de marzo, subiría un 20%. Y en caso de tarifas pactadas anteriormente, "pueden salir incrementos de hasta el 30%". Y si los precios suben a las empresas que contratan los transportes, se acaban trasladando a los consumidores en forma de productos más caros.

Los taxis, sin margen ante las subidas

La situación es todavía más complicada en el sector del taxi, que tiene tarifas fijas y no puede trasladar el aumento de precios a sus clientes. Según explica el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, la flota "se está empezando a electrificar" y "el porcentaje de vehículos diésel es cada vez menor" y ya hay "un porcentaje altísimo de híbridos" que usan gasolina. De todos los tipos de vehículo, la crisis afecta principalmente a los que usan gasóil, el combustible que más ha subido, y, para Villamisar, "apenas se han notado las medidas que adoptó el gobierno de reducir el IVA, no hay nivelación con el precio que había antes de la guerra". Y, recuerda, "no podemos trasladarlo, con una modificación de tarifas, para intentar paliar las pérdidas".

El vicepresidente de Ugataxi, Juan Carlos Sambad, circula con un híbrido, y señala que llenar el depósito de gasolina le costaba entre 30 y 35 euros antes de la crisis. Ahora, entre 40 y 45 euros. "Yo tengo un chófer y estoy todo el día en la calle", lo que puede reponer que reposta cada día y medio en función del trabajo. Los autónomos que no tienen empleados pueden plantearse elegir solo trabajar en las horas más rentables, pero Sambad señala el sector tiene "muchos gastos fijos y no puedes permitirte tener el coche parado, independientemente de lo que estemos pagando". Además, señala que el taxi es "un servicio público" y que, en plena lucha para que los VTC dejen de realizar servicios ilegales en el centro de A Coruña, tiene que seguir manteniendo esa condición. "Hemos solicitado una ayuda del Gobierno de 200 euros", indica Sambad, que añade que no ha habido medidas de apoyo de la Xunta ni del Ayuntamiento.

El diésel, disparado

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica, el gasóleo A habitual estaba a 1,703 euros el litro en el municipio de A Coruña este sábado. Los ataques empezaron el 28 de febrero, y el día 27 el precio del diésel en las gasolineras de A Coruña estaba a 1,456 euros. El incremento es del 17% en el propio periodo de la guerra, pero la escalada ya venía de antes. El 1 de enero el diésel estaba a 1,424 euros, con lo que el incremento se aproximaría al 20%. Y si se hace la comparación con el año pasado, el salto es incluso mayor, pues el gasóil se situaba a 1,341 euros el 24 de marzo de 2025. La subida ha sido del 27% en un año.

En el caso de la gasolina, los incrementos no son tan dramáticos. El combustible 95 E5 costaba 1,49 euros este sábado, y 1,45 euros el día 27 de febrero, pero ya había tenido una subida muy importante desde los 1,436 euros de inicios de mes. A uno de enero, el precio era de 1,417 euros, con lo que la subida queda en el 5%. El año pasado estaba a 1,431 euros, con lo que el incremento en los últimos doce meses es de poco más del 4%.