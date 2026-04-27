Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales "únicos" en España

A Coruña continúa ampliando su oferta gastronómica con sabores de todos los rincones del mundo. En esta ocasión, con la primera pastelería palestina de la ciudad, que abrirá sus puertas este 2 de mayo en el centro comercial Cuatro Caminos.

El negocio, creado por un emprendedor palestino, ha anunciado su inauguración en las redes sociales, donde ha dejado entrever algunas de las propuestas del Medio Oriente que despachará en la planta baja del espacio comercial. Desde la pastelería, aseguran que traerán "un concepto de dulces premium artesanales nuevo en España", que podrá disfrutarse en el barrio de Cuatro Caminos justo en la antesala del Día de la Madre.

Pastelería Palestina, el nuevo 'stand' de postres árabes con el 'kunafa' "más viral"

La pastelería palestina que se inaugurará en el centro comercial de Cuatro Caminos traerá a las calles de A Coruña los sabores más icónicos de la repostería libanesa, siria y palestina. La miel, el pistacho y la pasta filo serán algunos de los ingredientes estrella de las preparaciones, entre las que habrá productos tan tradicionales como los baklavas.

Se trata de unos rollos de hojaldre crujiente bañados en almíbar y rellenos de frutos secos, que convivirán con otras propuestas algo más novedosas. Entre ellas, el local ya ha desvelado el que promete ser su producto estrella: "El vaso kunafa más viral", que los clientes podrán crear a su propio gusto en el mostrador de esta pastelería árabe.

El postre constará de varias capas, que los coruñeses armarán a su gusto. Tendrá "pistacho premium", un sabor a elegir y, por supuesto, "kunafa crujiente", aunque también incluirá un "ingrediente secreto" que el local no ha desvelado.

"Es único en España. Cuando lo pruebes... lo entenderás", asegura el negocio desde sus redes sociales, donde mantiene al tanto a la urbe sobre su próxima apertura. Para llevarla a cabo con éxito y abastecer a los curiosos que se acerquen este sábado a su stand, esta tienda de dulces palestinos ya ha puesto en marcha la contratación de dependientes que despachen los productos artesanales con los que A Coruña podrá saborear la cultura gastronómica de Oriente Medio.

Un rincón gastronómico cada vez más grande

La inauguración del stand de postres palestinos es una más de las incorporaciones culinarias que Cuatro Caminos ha experimentado en los últimos meses. El centro comercial ha estado trabajando para enfocar su planta superior en la hostelería, con negocios como la cafetería Cactus Break Food, la franquicia de panaderías Amasarte y la cadena de hamburguesas Goiko.

Fachada del centro comercial Cuatro Caminos / Iago López

Recientemente, el espacio también ha revitalizado su piso superior con un rincón recreativo, que incluye juegos de realidad virtual y air hockey. Además, a principios del mes de abril la superficie añadió una tienda temporal de liquidación de ropa con descuentos de hasta el 70% en el local situado frente a Zara.

Más allá del centro comercial, A Coruña ya contaba con negocios en los que probar la gastronomía árabe. Aunque la de Cuatro Caminos será la primera pastelería palestina estrictamente hablando, en la urbe existen otras opciones para asomarse a esta clase de sabores, como el restaurante sirio-libanés Al Wahab -con locales en el Pórtico de San Andrés y en la calle Socorro-, y la tienda de dulces turcos Baklava, ubicada en forma de stand en Marineda City.