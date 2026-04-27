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El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos

Las actividades están dirigidas a mayores de 50 años

La comida en la localidad de destino corre a cuenta de cada participante

Consulta las fechas de las visitas y los plazos de inscripción

Los centros cívicos de A Coruña recuperan los bailes de mayores

Los centros cívicos de A Coruña recuperan los bailes de mayores / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

El Concello de A Coruña anuncia un nuevo programa de excursiones culturales gratuitas vinculado a la red municipal de centros cívicos con más de mil plazas destinadas a personas mayores de 50 años. Son en total exactamente 1.080 plazas y las actividades se desarrollarán durante el mes de mayo, con dos destinos para estas salidas culturales: una visita a Baiona y Pontevedra o un recorrido por Lugo y Portomarín.

El objetivo de esta iniciativa es que los participantes visiten diferentes espacios de interés cultural y patrimonial de Galicia.

La primera de las propuestas tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo, con un recorrido por Baiona y Pontevedra.

La segunda, prevista para los días 11 y 12 de mayo, incluye visitas a Lugo y Portomarín.

En autobús desde A Coruña

En ambos casos la salida desde A Coruña está prevista a las 09.30 horas y cada participante cogerá el autobús en la parada asignada, con regreso a A Coruña alrededor de las 19.30h.

La concejal Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, destacó que “estas actividades reforzan o papel dos centros cívicos como espazos de encontro, convivencia e participación activa nos barrios”. Canosa subrayó también que estas "excursións culturais permiten seguir promovendo o benestar, a socialización e o acceso á cultura entre as persoas maiores, cunha oferta gratuíta e descentralizada”.

Las personas interesadas deben realizar sus inscripciones en las conserjerías de los centros cívicos. Deberán presentar su DNI y cada solicitantee puede reservar un máximo de dos asientos. Aclara el Concello que la persona acompañante podrá tener menos de 50 años. En el caso de acompañantes menores de acompañantes menores de 18 años "deberán contar coa autorización correspondente e ir sempre acompañadas", avisa el Concello en una nota informativa.

Una vez en el lugar de destino, las visitas serán libres y la comida correrá por cuenta de cada persona.

Programación y calendario

-Miércoles 7 de mayo: Baiona y Pontevedra. Salida a las 9.30 h | Centros cívicos de O Castrillón, Elviña, Monelos, Os Mallos y Labañou. Inscripción del 28 de abril al 4 de mayo.

- Jueves 8 de maio: Baiona y Pontevedra. Salida a las 9.30 h | Centros cívicos de Novoboandanza, Os Rosales, San Diego, Monte Alto e Mesoiro. Inscripción del 28 de abril al 5 de mayo.

- Lunes 11 de mayo: Lugo y Portomarín. Salida a las 9.30 h | Centros cívicos de Eirís, Cidade Vella, Palavea, Artesáns y Feáns. Inscripción del 30 de abril al 6 de mayo.

Noticias relacionadas

- Martes, 12 de mayo: Lugo y Portomarín. Salida a las 9.30 h | Centros cívicos de Sagrada Familia, O Birloque, A Silva, Pescadores, San Pedro de Visma, Castro de Elviña, Santa Margarida y Santa Lucía. Inscripción del 30 de abril al 6 de mayo.

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