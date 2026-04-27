A Coruña suma más de 100 muertos en accidentes laborales en dos décadas: la pesca y la construcción son los sectores más peligrosos

Acudir a trabajar le cuesta la vida, de media, a cinco personas al año en A Coruña. De acuerdo con el Observatorio del Concello, entre 2003 y 2023, el último año con datos, 106 trabajadores sufrieron accidentes mortales en el municipio, y solo hubo un año sin siniestros mortales, el de 2017. En la tendencia parece haber un cierto descenso, pues en 2003 y 2012 la media fue de 5,8 casos al año y desde entonces se ha bajado a 4,6, pero los sindicatos, que reivindican este martes el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, advierten de que los problemas para reducir la siniestralidad laboral van desde la subcontratación a la falta de reconocimiento de enfermedades laborales y piden mejoras como reforzar la Inspección de Trabajo. La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) indica que la patronal ya está realizando avances, pero considera que es necesario reforzar a las empresas pequeñas y realizar cambios de cultura.

De los fallecidos en A Coruña, algo más de la mitad se corresponden con el sector servicios, pero este es abrumadoramente mayoritario: a cierre del año pasado, ocupaba al 85% de los trabajadores que vivían en el municipio. En cambio, y aunque menos del 0,6% de los coruñeses trabajan en el sector primario, este supone algo más del 15% de los fallecimientos, con dos casos en la agricultura y catorce en la pesca. La industria emplea al 8% de los coruñeses y suma doce muertes, el 11,3%. Y la letalidad vuelve a aumentar en la construcción, con aproximadamente el 5,6% de los empleados y 22 fallecimientos, más de una quinta parte del total.

Estrés, esfuerzo y dificultad para vigilar la normativa en el mar

"Los datos de pesca y construcción encajan bastante con la realidad que vemos en el día a día", resume el secretario comarcal de Comisiones Obreras en A Coruña, Cristóbal González. Son sectores físicamente exigentes, señala, y añade que la pesca tiene "condiciones ambientales duras", así como "dificultad de organización". Se trata de una actividad "muy fragmentada", con muchas embarcaciones pequeñas, "en muchos casos relaciones laborales complejas" y una implantación sindical "irregular". "En sectores donde es más difícil organizarse, también suele ser más difícil hacer cumplir la normativa preventiva de forma efectiva", insiste González. La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de la CEC, María Botana, cita entre los riesgos las "condiciones meteorológicas cambiantes", el "medio hostil" y las dificultades para prestar atención inmediata.

Para el encargado de la secretaría de salud laboral de la Unión Comarcal de UGT en A Coruña-Cee, Pablo Barrio, A Coruña "es un nodo logístico y pesquero crítico", lo que influye en los datos, y la siniestralidad en el sector tiene un componente de envejecimiento de tripulaciones y flota de bajura, así como de fatiga. Una parte de los accidentes mortales son patologías como infartos y derrames, "derivados de la alta carga de estrés y esfuerzo físico en condiciones ambientales adversas", y señala que es difícil realizar una inspección y control real de las condiciones en el mar.

La subcontratación, factor de riesgo en la obra

Y, para el sindicalista de UGT, en la construcción, también muy presente en la ciudad, "el gran culpable es la cadena de subcontratación". Los trabajos, señala, pasan de la empresa principal a una segunda o tercera, y, en estas circunstancias, "la prevención se diluye y las medidas de seguridad se perciben como un "coste" que recorta el margen de beneficio". Desde CCOO, Cristóbal González, señala construcción sufre "ritmos de trabajo elevados, subcontratación en cadena y, en muchos casos, presión por plazos". A esto se suma, señalan desde CEC, "la elevada concentración de tareas simultáneas, la rotación de equipos y la exposición constante a riesgos conocidos pero difíciles de eliminar".

Aunque la letalidad sea menor, tanto Comisiones Obreras como UGT inciden en los riesgos del sector servicios. "Hay actividades con una siniestralidad relevante", señala el secretario comarcal de Comisiones Obreras. En el transporte y reparto hay riesgo de accidentes viales, mientras que los empleados de la hostelería se ven expuestos a "múltiples riesgos" y alta intensidad. En limpieza y atención sociosanitaria se viven "tanto riesgos físicos como una alta carga emocional". En UGT señalan entre las actividades de mayor siniestralidad están la sanidad y los cuidados, con sobreesfuerzos, agresiones y contagios, la hostelería y el mantenimiento e instalaciones, en tareas como la electricidad y los trabajos en altura.

Sin descenso estable

La idea de fallecimiento en el entorno laboral evoca a la de un accidente, pero Pablo Barrio señala que la primera causa de muerte en el trabajo en Galicia son los infartos y derrames cerebrales. "Esto indica que el ritmo de trabajo, la presión y el estrés están matando más que los fallos mecánicos", indica el sindicalista de UGT, y añade que los datos de 2024 y 2025 para el conjunto de Galicia un aumento de muertes laborales. Las últimas cifras, puntualiza, muestran que las muertes en contratos temporales "se han disparado", e indica que "un trabajador que cambia de puesto cada tres meses no recibe formación real, solo un papel que cubre el expediente legal".

Desde la Confederación de Empresarios, María Botana señala que la tendencia de las cifras "es de descenso sostenido; más bien se observa una persistencia del fenómeno con oscilaciones". Según señala, se han tomado medidas para reducir la siniestralidad pero "no consolidan todavía una reducción estable" y considera clave "mantener y reforzar el acompañamiento técnico a las empresas, con especial atención a aquellas de menor tamaño". También extender la cultura de prevención y reforzar la gestión del riesgo.

El absentismo tapa enfermedades profesionales

Para Cristóbal González, en siniestralidad ha habido mejoras "en el plano formal" con normativa y protocolos, pero en muchos casos la prevención "sigue siendo más documental que efectiva". "La precariedad, la temporalidad, la rotación de plantillas y la presión por cumplir objetivos continúan pesando mucho más que las medidas preventivas", resume el secretario de Comisiones Obreras, que considera que hay "un claro infrarreconocimiento" de enfermedades laborales, sobre todo en servicios y sectores de mayoría femenina. Van desde problemas derivados de hacer movimientos repetitivos a estrés o ansiedad, que "siguen sin reconocerse en muchos casos como contingencias profesionales".

La falta de reconocimiento, explica, "distorsiona completamente la realidad". "Una parte muy importante del daño que genera el trabajo no aparece en las estadísticas", denuncia el secretario comarcal de CCOO, lo que dificulta combatir las causas, y el debate sobre "el mal llamado absentismo" no tiene en cuenta que muchas veces los empleados faltan a la oficina por problemas de salud que derivan de sus condiciones de trabajo. "Cuando no se reconocen adecuadamente las enfermedades profesionales, lo que se está haciendo en la práctica es trasladar ese problema al ámbito de la incapacidad temporal común", se etiqueta como absentismo y no se combaten los riesgos, critica.

Aplicar la normativa y cambiar la mentalidad

Para González, reducir la siniestralidad pasa por el cumplimiento "real" de la normativa", reforzar la Inspección de Trabajo y dar más formación en prevención de manera "efectiva". Pero, sobre todo, precisa de "cambios en la organización del trabajo". "Mientras la producción, los plazos o la carga de trabajo estén por encima de la seguridad y la salud, será difícil avanzar de forma significativa", considera el sindicalista, que ve "fundamental" proteger a los trabajadores que denuncian y pide a las empresas un "cambio de enfoque", que les lleve a entender que la prevención no es "un coste a minimizar", sino una inversión esencial que, además de evitar sufrimiento, mejora la productividad.

Desde UGT, Pablo Barrio pide una "prevención efectiva" que no se limite solo a cumplir burocráticamente, y que integre la salud mental. Ahora los riesgos sociales son el "hermano pobre" de la prevención, pero, para el sindicalista, "los infartos en el puesto deben ser tratados con la misma severidad que una caída desde un andamio". También denuncia que tanto Galicia como A Coruña específicamente "necesitan un mayor ratio de inspectores de trabajo" y reclama "limitar los niveles de subcontratación en sectores de riesgo", para asegurarse de que la empresa principal sea "responsable directa de la seguridad de cada operario en su obra".

Medidas desde la patronal

La CEC, explica María Botana, realiza acompañamiento técnico a empresas y asociaciones empresariales en prevención, desde formación práctica a campañas de sensibilización o apoyo a la hora de implantar medidas. Se han puesto en marcha foros técnicos para "impulsar la cultura preventiva" y la red de profesionales en la provincia, pero queda trabajo por hacer. Las medidas de prevención, defiende Botana, deben integrarse "en la gestión diaria" y no quedar simplemente en obligaciones sobre el papel: los procedimientos se deben adaptar a la realidad del centro de trabajo.

Además de potenciar la formación, desde la patronal piden "potenciar la coordinación" entre las empresas con presencia en un mismo centro de trabajo. "Resulta fundamental consolidar la cultura preventiva en el conjunto del tejido empresarial, con el apoyo coordinado de las organizaciones empresariales, los servicios de prevención y la administración", insiste Botana.